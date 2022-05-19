Специалисты обсудили проблемы и перспетивы подготовки современных журналистов

Фото: Наталья Феоктистова/Вечерняя Москва

Какие навыки необходимы современному журналисту? Где можно работать после окончания факультета журналистики? Зачем нужны современные медиаклассы? Эти и другие вопросы обсудили участники круглого стола, который прошел 18 мая в сетевом эфире «Вечерней Москвы». Тема дискуссии - «Профессиональная подготовка современного журналиста: проблемы и перспективы».

Мероприятие прошло в рамках проекта «Молодое перо». Проект является победителем Конкурса Грантов Мэра Москвы и реализуется при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы. Участниками дискуссии стали Сергей Журихин – проректор Университета Правительства Москвы, Евгений Левищенко – шеф-редактор сайта «Вечерняя Москва», Елена Буланова - преподаватель МГУ имени М.В. Ломоносова, МИСИС, РГУТиС, основатель коммуникационного агентства, Лидия Малыгина – доктор филологических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник Института права и национальной безопасности Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Как отметила Лидия Малыгина, журналистика – очень конкурентная профессия, поэтому человек, выбирающий эту сферу деятельности должен сформировать базовые навыки, которые помогут ему оставаться востребованным в любом возрасте.

— Можно выделить следующие ключевые навыки: знание приемов языковой игры, стилистики, психологии. Также важно разбираться в основах драматургии, сценарного мастерства, так как это необходимо для создания контента. В современном мире также важны теория и практика аргументации и понимание основ лингвистической безопасности, — отметила она.

Елена Буланова добавила, что успеха в профессии помогают достичь такие навыки как гибкость и навык критического мышления.

— Мир быстро меняется, возникают новые явления и процессы. Современный журналист должен иметь обширный набор прикладных навыков и уметь переработать информацию и адаптировать ее к разным каналам. Например, тележурналист должен не только уметь произнести текст перед камерой, но и написать подводку, сценарий, — подчеркнула она.

По словам Евгения Левищенко, можно выделить ключевые навыки в зависимости от специфики деятельности. Для корреспондентов – это коммуникационный навык, для редакторов-новостников — рерайтинг. Он также выделил ключевую проблему при подготовке современного журналиста.

— Пока ведется подготовка базы, основ, все может измениться. Например, меняется принцип работы агрегаторов, поисковых систем и журналисту приходится осваивать новые алгоритмы уже в процессе работы. Также важно, чтобы на факультетах журналистики преподавали практикующие специалисты, чтобы они могли дать актуальные знания, — добавил он.

У современных школьников имеется возможность попробовать себя в профессии при помощи медиаклассов. В настоящее время они открыты на базе 66 школ. Цель проекта — формирование у школьников предпрофессиональных умений и навыков, необходимых для работы и жизни в современном высокотехнологичном мире, осознанный выбор ребятами профессии в области медиаиндустрии и массовых коммуникаций.

Как отметил Сергей Журихин здесь они получают главный навык, который пригодится, даже если они передумают связывать жизнь с журналистикой.

— Коммуникация - один из самых критических навыков будущего. Необходимо умение договариваться, общаться, находить компромиссное решение, — отметил он.

Имея набор базовых знаний и навыков, современный журналист может уйти в смежные специальности. Например, PR или обеспечение внутренних коммуникаций внутри различных организаций.