Мировые автогонки и проверка рынком: Главархив — о том, как автомобиль «Москвич» стал всемирно известным

Автомобили «Москвич-412», подготовленные к выпуску автомобильным заводом имени Ленинского комсомола. Автор – В. Хухлаев. Москва. Сентябрь 1970 г. / Фото: Главархив Москвы

В Главархиве Москвы хранятся документы о том, как зарождалось и развивалось производство легковых гражданских автомобилей на столичном заводе АЗЛК. Они имеют историческое значение для изучения развития автомобильной промышленности в стране. Среди документов — технические отчеты о прохождении государственных испытаний автомобилей, доклады и справки о внутренней и внешней торговле ими, участии в международных соревнованиях и даже фотоальбом об общественной жизни коллектива завода. Делимся интересными фактами о «народном» автомобиле и рассказываем, как «Москвич» стал продаваться за рубежом и участвовать в мировых авторалли.

Завод, сегодня известный как «Москвич», а сначала как Московский автосборочный завод имени КИМ (Коммунистического Интернационала Молодежи), был открыт 6 ноября 1930 года. Тогда же, как писали газеты, из заводских ворот вышел первый «поблескивающий свежей краской» автомобиль. Первоначально предприятие работало в качестве филиала Горьковского автозавода и занималось лишь сборкой автомобилей, детали к которым привозили извне. Это были среднетонажные грузовички «ГАЗ-АА» с грузоподъемностью около 1,5 тонн и легковые фаэтоны «ГАЗ-А» с откидным верхом.

Самостоятельным предприятие стало только в начале 1939 года, когда по постановлению Совнаркома было выведено из состава Горьковского автомобильного завода. Тогда же московскому заводу дали поручение наладить производство советской малолитражной автомашины. В фондах Главархива сохранился номер газеты «Вечерняя Москва», в котором описывается начало производства новых легковых отечественных машин в столице.

— В 1938–1939 годах заводу, носящему имя Коммунистического интернационала молодежи, было поручено ответственное задание — подготовить конструкцию и затем наладить выпуск первого в нашей стране легкового автомобиля — «КИМ-10». Было выпущено всего 500 малолитражек, — писал корреспондент газеты в статье «Счастливые дороги «Москвича».

Но с началом Великой Отечественной войны завод это производство останавливает, ведь фронту нужны грузовики, танки и самоходные установки. Переехав на Урал, производство начинает выпуск военной техники. К выпуску гражданских автомобилей здесь вернутся сразу после войны. Малолитражный автомобиль «Москвич-400» станет родоначальником славной и многочисленной семьи «Москвичей», которые впоследствии будут экспортироваться в страны по всему миру.

Массовый выпуск гражданских автомобилей в СССР начинается после войны. Уже 1 июня 1945 года завод был переименован в Московский завод малолитражных автомобилей. И если «Победа» Горьковского автомобильного завода была более представительной, крупногабаритной и расходовала больше топлива, то «Москвич» стал машиной полностью ориентированной на средний класс: размеры его были компактнее, а расход бензина — меньше.

В 1947 году с конвейеров завода сошли серийные автомобили «Москвич-400». Модель специалисты автопрома разработали на основе немецкого «Opel Kadett» образца 1938 года. В последующие годы ее пробуют модернизировать и даже выпускают на базе автомобиля кабриолет. Так, в 1949 году машина проходит государственные испытания, во время которых она следует по маршруту от Москвы через Белгород, Нальчик, Махачкалу и Дербент и прибывает в Баку, а оттуда через Тбилиси, Кутаиси, Сухуми, Новороссийск и Симферополь возвращается в столицу. Эти испытания среди прочего доказали проходимость автомобиля в условиях бездорожья, заболоченной местности в районе Аксая, глубоких песков Чугуева, тропического климата южных территорий и даже переправы вброд через реку. Но период настоящего расцвета для «Москвича» наступит гораздо позже — в конце 1950-х и в 1960-х годах.

Легковой автомобиль «Москвич-403» в павильоне «Машиностроение» ВДНХ СССР. Автор – О. Кузьмин. Москва. Май 1964 г. / Фото: Главархив Москвы

К началу второй половины XX века производство было налажено и модельный ряд «Москвичей» обновлялся каждые несколько лет. В феврале 1965 года завод начал поставку на экспорт автомобилей серии «406». Тогда по данным завода зарубежным потребителям поставили 32 070 машин. Но массовый экспорт происходит только после перехода на 100-процентный выпуск новой модели «408». На новом автомобиле установлен модернизированный двигатель мощностью до 50 лошадиных сил, это улучшает его динамические показатели работы. Конечно, в то время были автомобили значительно мощнее «408» модели, но вместе с актуальным дизайном «Москвич» был хорошо воспринят на западном рынке. В Европе машина становится известна в разных странах под разным названием. В Скандинавии это Moskvich Carat, во Франции — Moskvitch Elite 1360, а в Бельгии и вовсе — Scaldia-Volga, так как ее сборку в стране осуществляет совместная одноименная советско-бельгийская компания.

За границей, как свидетельствуют архивные отчеты и документы завода, автомобиль вызывает большой интерес у покупателей. Дебют «Москвича» состоялся на Лондонской международной автомобильной выставке 1964 года (Британский международный автосалон). А в 1967 году «Москвич 408» вновь совершенствуют более мощным двигателем, так появится еще одна популярная на западе модель «Москвич 412». Во все страны, куда экспортировались отечественные автомобили, в обязательном порядке направили представителей сервисных центров, они должны были помогать владельцам в техобслуживании, обучать местных механиков специфике ремонта автомобилей, вести учет неисправностям, а также выступать своеобразными менеджерома по продаже, продвигая машины на иностранный рынок.

В результате в начале 70-х годов прошлого века автомобиль столичного производства поставляют на экспорт в ГДР, Чехословакию, Югославию, Болгарию, Венгрию, Грецию, Францию, Англию и ряд других стран. И если в большинстве из европейских стран наибольшим спросом пользуется кузов типа «седан», то в Исландии, например, в силу ландшафтных особенностей особенно популярным становится фургон-внедорожник «Москвич 434». Эксперт от завода направленный в северное островное государство в своем отчете пишет: «Владельцы этих машин считают, что он удачен в конструктивном отношении для исландских условий».

Другой страной, где ценили «Москвич» за проходимость и хороший ход как на грунтовых, так и на асфальтовых дорогах, стал Тунис. Эти машины здесь приобретали в основном фермеры, популярностью пользовались модели «426» и «433». По оценкам нашего специалиста, в 1971 году всего в стране находилось 500 автомобилей марки «Москвич» разных моделей. Спецификой этой страны являлось использование автомобилей с дизельным двигателем из-за высокой стоимости бензина (1 литр продавался за 0,1 тунисский динар или 17 копеек). Представители от советского автопрома работали даже в Гвинейской республике и Пакистане, но в последнем в силу особенностей местности жители по большей части покупали советский мотороллер «Вятка — 150М», а «Москвичи» выбирали преимущественно в городах — Карачи, Мултан, Лахор, Равалпинди.

Одновременно с широкой популярностью среди обычных автолюбителей автомобили «Москвич» продолжают доказывать свою состоятельность на мировых соревнованиях. Так, в 1971 году автозавод выставляет свои команды в известных гонках на бельгийской трассе Спа-Франкоршам и авторалли «Золотые пески» в Болгарии.

На Международный скоростных 24-часовых автомобильных гонках в Бельгии в июле на машинах марки «Москвич» выступали четыре экипажа на круге протяженностью свыше 14 км. Гонки на этой трассе и тогда считались одними из самых значительных в Европе наравне с гонками в Ле Мане и Нюренберге, дистанцию всем участникам нужно было проходить на максимально возможных скоростях — проверку на прочность проходили не только пилоты экипажей, они могли меняться на пит-стопах, но главным образом и сами автомобили. Каждый час для зрителей выпускали бюллетени с указанием причин выбывания из гонок тех или иных автомобилей. В силу технических причин из гонок выбывали даже автомобили завода «Opel». Из всех 60 принявших старт автомобилей до финиша тогда дошло только 19, в том числе два «Москвича 412», занявших 16 и 17 места в абсолютном зачете и 5 и 6 места в классе 1300-2000. Газета Le Soir тогда писала, отмечая успех дебютировавших «Москвичей»: «За все время гонок автомобили «Москвич» не доливали ни масла, ни воды. За 24 часа «Москвичи» прошли 3341 км со скоростью 139,2 км/ч. Скорость лучшего круга — 153 км/ч».

Во время авторалли «Золотые пески» в Болгарии из 78 стартовавших экипажей прибыло в точку назначения тогда лишь около половины, а из пяти советских экипажей в Софию доехали только три. Участники сходили с дистанции из-за сложной трассы и тяжелых условий. В числе первых семи оказались лидеры ралли — команды от сборной Болгарии на машинах марок «Рено-Альпина», «БМВ 2002», «Фиат 125» и команды Советского союза на автомобилях марки «Москвич 412».

После впечатляющих успехов на рынке и в автомобильном спорте следующая выставка на Международной осенней ярмарке в Будапеште с 22 по 30 сентября 1976 года прошла для отечественного автопрома на новом уровне. Теперь уже «Москвич» был хорошо известен автолюбителям. Вся автомототехника на выставке демонстрировалась зрителям в отдельном павильоне на пяти экспозициях: «Автоэкспорт» — от СССР, «Motokov» и их автомобили марки «Skoda» — от Чехословацкой республики, «Mercedes-Benz» и «Opel» — от ФРГ, «Peugeot» — от Франции. Так, «Москвич» по праву занял свое место среди мировой автомобильной промышленности.