Электронная медицинская карта ребенка: как оформить, плюсы и расширенные функции

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Власти столицы объявили о расширении функционала электронной медицинской карты ребенка. Теперь родители и врачи могут получить с ее помощью и сведения о новорожденном.

С ноября прошлого года все перинатальные центры и роддома Москвы подключены к единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС). Патронажные медсестры заносят протоколы осмотров новорожденных на дому в цифровом формате через планшет. Данные мгновенно попадают в систему и отражаются в электронной медицинской карте ребенка. Ранее доступ к данным имели только врачи и патронажные медицинские сестры, но теперь и родители могут в любой момент узнать о состоянии здоровья своего малыша в режиме онлайн.

Какую информацию содержит электронная медкарта ребенка

Электронная медицинская карта ребенка является аналогом бумажного документа, который оформляют в поликлинике. В онлайн-версии можно изучить результаты анализов, историю посещений, протоколы осмотра врачей, информацию о прививках и эпикриз из медучреждений.

Более того, родители могут самостоятельно заполнить информацию о своем ребенке. Например, дневник здоровья, семейный анамнез и сведения о дополнительных прививках.

Плюсы электронной медкарты ребенка

Главное достоинство электронной медицинской карты ребенка — это актуальность данных и обновление в режиме реального времени. Вся информация о здоровье ребенка содержится в одном месте и всегда имеется под рукой. Родители могут зайти в медкарту с любого цифрового устройства и узнать все необходимое о состоянии здоровья своего малыша.

Электронная медицинская карта позволяет не бояться потерять нужные анализы или выписки от врачей в бумажном виде. Теперь их можно восстановить со всеми печатями и подписями без посещения врача и регистратуры поликлиники.

Также родители могут предоставить всю необходимую информацию в частных поликлиниках в режиме реального времени, что значительно упрощает оказание медпомощи вне государственных учреждений.

Еще один неоспоримый плюс электронной медкарты — сохранность личных данных и истории болезни. В целях обеспечения защиты сведений при регистрации электронной карты используют двухэтапную авторизацию, как в банковских системах. ЕМИАС существует уже несколько лет во всех медицинских учреждениях города и защищена необходимыми требованиями технической безопасности. Москвичи могут не беспокоиться об утечке своих персональных данных.

Как оформить электронную медкарту ребенка

Каждый родитель может оформить электронную медицинскую карту ребенка через портал правительства Москвы. Дети старше 15 лет имеют возможность самостоятельно оформить медкарту на свое имя. Главное требование в обоих случаях — наличие московского полиса ОМС. Отметим, что опекуны и попечители детей лишены возможности подать запрос на оформление карты. Срок предоставления услуги составляет пять рабочих дней. Также на предварительную валидацию потребуется еще от 3 до 5 дней.