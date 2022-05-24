Стоял за товарищей горой: Алексей Авдюков погиб в Черниговской области, героически исполняя воинский долг

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Военнослужащий Вооруженных сил России Алексей Авдюков погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Преподаватели школы, в которой учился солдат, поделились теплыми воспоминаниями о нем.

Алексей родился в селе Клевакинском Свердловской области, а учился в гимназии № 45 в Екатеринбурге. Занимался спортом — стрельбой из лука.

— Алексей Авдюков пришел ко мне в секцию в 2013 году и занимался у меня около четырех лет, — вспоминает тренер по стрельбе из лука Валерий Дерябин.— Он был очень серьезным спортсменом и добился высоких результатов в спорте. Сначала стал чемпионом города, а потом области по стрельбе из лука. На секции у него был друг Максим, с которым они по несколько раз в неделю из дома добирались на велосипеде в спортивную школу «Виктория», где и проходили наши занятие. Даже зимой им было не лень проезжать километровые расстояния. Я думал, что они бросят заниматься, но нет.

Усердие Алексей прикладывал не только в спорте, но и в учебе. Педагоги гимназии № 45 вспоминают юношу как трудолюбивого и интеллектуального человека.

— Он всегда участвовал в школьных мероприятиях, был отзывчивым и честным парнем, за что его уважали не только педагоги, но и сверстники, — рассказывает учительница английского языка, заместитель директора по воспитательной работе гимназии № 45 Анна Стрижак.

Преподаватель химии и ОБЖ в гимназии № 45 Марина Медведева рассказала, что особенно заметно свою усидчивость Алексей проявил в 10 и 11-м классах, когда готовился к поступлению в университет.

— Он учился в классе, где каждый ученик выделялся упорством и трудолюбием. Разумеется, Алексей не был исключением и успешно шел на золотую медаль, — рассказывает учитель химии Марина Медведева. — Леша учился в очень дружном классе, где каждый ученик стоял друг за друга горой. И, конечно, он был одним из тех, кто старался помочь окружающим, заступался за близких, друзей и знакомых. Неудивительно, почему он был таким смелым и отважным. Он воспитывался в семье, о которой всегда с теплотой и уважением отзывались все наши учителя. Кстати, его мама тоже принимала участие в организации школьных мероприятий. Она воспитала в нем многие качества, которые свойственны настоящему мужчине.

Окончив школу, юноша поступил в Уральский государственный юридический университет, учился в Институте специальных образовательных программ. Но после второго курса отправился на службу в армию — попал в воинскую часть Росгвардии. После срочной службы Алексей заключил контракт, стал военным мотострелковой бригады в Екатеринбурге. Работа ему очень нравилась, он мечтал быть военным.

— Алексей всегда умел приободрить одноклассников, друзей, и близких людей. Он был настоящим мужчиной, другом и защитником. Наверное, поэтому он решил связать свою жизнь с военной деятельностью, потому что чувствовал свой долг перед Отчизной и Родиной, — вспоминает Анна Стрижак.

После масштабных учений в феврале 2022 года он участвовал в специальной операции на Украине, где погиб 16 марта в возрасте 22 лет. Прощание с Алексеем Авдюковым состоялось 24 марта. Как сообщается в СМИ, военного похоронили в селе Клевакинском, где он родился.