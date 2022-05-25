Александр Молотков: Московские школы предлагают большой выбор профильного обучения

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента образования и науки Александр Молотков в своем рабочем кабинете / Фото: Департамент образования и науки Москвы

В среду, 25 мая, во многих московских школах по традиции прозвенит последний звонок. Это событие напоминает нам еще и том, что завершается учебный год. О масштабных проектах, успехах ребят на олимпиадах, предпрофессиональном образовании, строительстве школ и, конечно, о планах на следующий учебный год «Вечерняя Москва» поговорила с министром правительства Москвы, руководителем Департамента образования и науки Александром Молотковым.

— Александр Борисович, в числе проектов, запущенных в этом году в столичном образовании, — «Осмысленное чтение». Сейчас программа работает во всех школах города. Чему и с помощью каких методик учат ребят?

— В ноябре прошлого года проект «Осмысленное чтение» начал свою работу в 102 московских школах, сегодня в нем участвуют все школы города. Учеников 2–11-х классов учат, используя самые интересные и современные методики, работе с большими текстами, инфографикой, условными обозначениями, умению читать в любой обстановке с разной скоростью, анализировать содержание текста, формулировать собственное мнение и обсуждать прочитанное.

Все эти навыки не только помогают ребятам в учебе и при подготовке к экзаменам, но и развивают системное и критическое мышление, способность быстро анализировать информацию, эффективно работать в команде, разрабатывать и презентовать новые идеи, применять цифровые технологии, которые необходимы в любой профессии. В современном мире важно научиться получать достоверные и полезные данные, уверенно ориентироваться в обширных информационных потоках. На занятиях и младшие, и старшие школьники знакомятся с техниками и приемами анализа текстов различных жанров и содержания, публикаций в газетах, журналах, интернет-пространстве.

Например, для развития умения анализировать текстовую информацию используется графическая техника «фишбоун» (в переводе с английского «скелет рыбы») и интеллект-карты, критически мыслить — техника «ромашка Блума», по-разному оценивать одну и ту же информацию учит техника «шесть шляп мышления», умение выделять главное в тексте формирует прием «толстые и тонкие вопросы», а умение аналитически структурировать текст, выделяя знакомую информацию, новые сведения, противоречия с имеющимися знаниями — техника «инсерт».

— Как вы считаете, нынешние школьники любят читать? А вы любите и есть ли у вас любимое произведение?

— Нынешние школьники читают. Интернет дает им возможность каждый день прочитывать огромный объем информации. Соцсети, новостные ленты, блоги — вот читательское пространство современных школьников. И в этом информационном массиве необходимо уметь разбираться, отличая правду от вымысла. Конечно, в жизни современных ребят есть и книги. К сожалению, не у всех и не на первом месте, и этому есть объяснения.

С одной стороны, культура чтения в семьях постепенно отошла на второй план. С другой стороны, в классических литературных произведениях детям не хватает темпа — размеренность изложения не вписывается в их привычный ритм, а книги советского периода зачастую непонятны из-за исторического контекста. С третьей стороны, будем справедливы и зададимся вопросом, какие книги для детей и подростков про современную жизнь (не про вампиров, волшебников и вымышленные миры) появились за последние 20–30 лет, которые по своему воздействию на подрастающее поколение были бы сравнимы с «Кортиком», «Бронзовой птицей», «Мальчиком со шпагой», «Двумя капитанами», «Электроником»…

Ответ, увы, очевиден. Необходимо возрождать жанр подростковой литературы. Книги — это основа и богатого лексикона, и широкого кругозора, и мощный инструмент воспитания — «…Значит, нужные книги ты в детстве читал». Лично для меня чтение было и остается одним из самых приятных и полезных видов досуга, времени на который, к сожалению, остается не так много, как хотелось бы.

Люблю исторические романы и исследования. Какое-то одно произведение сложно выделить, а в числе авторов, которых могу назвать «своими», — М. А. Булгаков, И. А. Ефремов, Е. Г. Водолазкин, В. В. Орлов, Е. В. Тарле, в последнее время стал как-то ближе и понятнее Ф. М. Достоевский.

— В 2021/2022 учебном году открылись медиа и предпринимательские классы. Будут ли проекты расширены в следующем учебном году?

— В московских школах, оснащенных современным оборудованием, большой выбор профилей обучения, кружков дополнительного образования. С начала этого учебного года совместно с вузом-партнером РЭУ имени Г. В. Плеханова и при участии предпринимательского сообщества в 44 школах открыты предпринимательские классы. Ребята изучают тенденции современной экономики и бизнеса, повышают финансовую грамотность. Для них проходят семинары, мастер-классы, лекции, бизнес-тренинги от ведущих экономистов и представителей бизнес-сообщества.

Ребята активно разрабатывают проекты и стартапы, помогают им бизнес-партнеры. Готовые проекты школьники имели возможность представить и на чемпионате предпринимательских идей Business Skills, и на открытой городской научно-практической конференции «Наука для жизни», и в рамках бизнес-акселератора «MOS.МШУ» — совместного проекта Департамента и Уполномоченного по делам предпринимателей Москвы Татьяны Минеевой. Уже сейчас понятно, что проект хорошо себя зарекомендовал, в 2022/2023 учебном году мы планируем открыть предпринимательские классы еще в 97 школах, таким образом, в проекте будет участвовать 141 школа.

Более того, официальными партнерами проекта вместе с РЭУ имени Г. В. Плеханова станут такие ведущие вузы и научные организации, как НИУ ВШЭ, Финансовый университет при правительстве РФ и Институт проблем управления РАН. Еще один проект этого учебного года — медиаклассы. Он стартовал в сентябре совместно с 16 вузамипартнерами и при участии организаций из сферы медиаиндустрии в 66 школах.

Школьники вникают в особенности медиаиндустрии, учатся писать авторские статьи и снимать новостные сюжеты, создают собственные проекты. Для ребят проходят тематические семинары, мастер-классы, лекции, круглые столы от ведущих вузов и представителей медиасообщества, познавательные экскурсии на радиостанции, теле- и киностудии. Разработанные в процессе обучения проекты они смогли представить на конференции «Наука для жизни».

Медианаправление показало свою востребованность, поэтому в следующем учебном году медиаклассы будут открыты еще в 89 школах, таким образом, в проекте будут участвовать 155 школ. К официальным партнерам проекта присоединятся такие ведущие вузы и научные организации, как Финансовый университет при правительстве РФ и Институт кино и телевидения (ГИТР). Надо сказать, что учителя имели возможность развить свои компетенции на курсах повышения квалификации, разработанных вузами — партнерами проектов.

Фото: mos.ru / Официальный сайт Мэра Москвы

— Какие новые направления планируется открыть?

— Так как развитие космической сферы сейчас крайне актуально, школа не осталась в стороне, в следующем учебном году откроются космические классы — новое направление в академических, инженерных, кадетских классах. Департамент образования и науки города Москвы подписал соглашение о совместной реализации проекта с госкорпорацией «Роскосмос».

Обучение в космических классах будет организовано на основе элективных курсов, разработанных совместно со специалистами Роскосмоса. Основными партнерами школ станут ведущие московские вузы и предприятия, входящие в состав госкорпорации.

— Проект «Учебный день в музее» тоже получил свое развитие. Какие музеи сегодня участвуют в нем? Будут ли в новом учебном году открыты еще площадки?

— Городской межведомственный образовательный проект «Учебный день в музее» стартовал несколько лет назад, в 2017/2018 учебном году. На тот момент его участниками были всего восемь московских музеев. Сегодня учебные дни проводятся на 29 площадках: это 26 музеев и три филиала (Дом-музей В. Л. Пушкина на Старой Басманной, Музей-квартира И. Д. Сытина, Мемориальный дом-музей академика С. П. Королева). В проект входят такие крупные музеи, как Государственный музей А. С. Пушкина, Музей Победы, музеи-заповедники «Кусково», «Царицыно», «Коломенское».

В текущем учебном году к проекту присоединились Военно-патриотический музей «Казачья слава», Мемориальный дом-музей академика С. П. Королева, Музей Банка России. Скоро к проекту присоединятся и центральные объекты Музейного города ВДНХ: Центр «Космонавтика и авиация», Центр славянской письменности «Слово», Музеи ВДНХ, интерактивный музейный комплекс «Буран», а также Музей предпринимателей, меценатов и благотворителей, Государственный музей спорта, Музей истории Лефортово, Музей Гаража особого назначения ФСО России. Возрастной диапазон проекта широк: в нем могут участвовать ученики 2–11-х классов и студенты колледжей до 18 лет. Принять участие в нем можно как очно, так и в онлайн-формате.

Онлайн-занятия не менее увлекательны, чем очные. Задания по экспозиции определенного музея не только дают культурно-исторические знания, но и помогают лучше ориентироваться в реальной жизни, приобрести опыт поисково-исследовательской деятельности и работы с информацией, полученной из документов, схем, музейных объектов, повышают мотивацию к учебе, познанию нового.

Проекты московского образования — не застывшие структуры, они развиваются и видоизменяются, мгновенно откликаются на актуальные запросы времени, интересы учеников.

Так, в Музее Победы и Музее космонавтики уже сейчас можно провести учебные дни для участников проектов предпрофессионального образования — учеников академических, медицинских, инженерных, новых педагогических, медиаклассов, а в Музее Банка России — учебный день для предпринимательских классов.

Фото: Рixabay

— Какие результаты показали ребята на олимпиадах? Судя по статистике, наши ученики на Всеросе опять стали рекордсменами?

— Безусловно, статистика говорит сама за себя. Это первый послепандемийный год, и все, кто говорил, что работа по развитию таланта в условиях вынужденного онлайна остановится, ошиблись с прогнозом. Благодаря тому, что Москва была готова к электронным технологиям, мы успешно провели все этапы олимпиады, впервые внедрили пригласительный этап. Наши ребята показывают замечательные результаты первого послепандемийного, проходящего в обычных условиях финала.

Они существенно перекрывают результаты 2019 года. Ребята завоевали больше дипломов победителей по географии, физике, экологии, немецкому и французскому языкам, чем годом ранее. Мы гордимся не только ребятами, завоевавшими дипломы, но и количеством школ, чьи воспитанники получили награды в финале. Потому что их количество достигло 230. Не единицы школ, а порядка 10–20 по каждому предмету дают дипломников. Это означает именно массовую работу. Сейчас у нас на региональном этапе почти все школы показали хорошие результаты.

— С чем вы связываете такой ежегодный успех школьников?

— Такой успех является произведением трех множителей. Первый — это работа самого ребенка. Ведь за каждым результатом высокого уровня стоит многолетняя работа. Второй — работа школы по качественному базовому образованию и массовые этапы олимпиад. То есть первый шаг к успехам делается в школе. А московская школа заинтересована в развитии таланта благодаря в том числе рейтингу школ. И третий множитель, дающий возможность показать высокий результат, — работа тренерского штаба Центра педагогического мастерства.

Важно сказать, что ребята чувствуют востребованность своих талантов. Один из сигналов от города — гранты мэра Москвы. Ребята понимают, что потом они поступят в ведущие вузы, будут успешны, им есть к чему стремиться. Хороший результат на школьной олимпиаде — шаг к будущей карьере.

ДОСЬЕ

Александр Борисович Молотков родился 29 января 1970 года. С 1972 года постоянно живет в Москве. Окончил Московский инженерно-строительный институт им В. В. Куйбышева. Проходил обучение в Московском городском университете управления правительства Москвы по программам профподготовки и повышения квалификации в сфере управления в образовании и контрактной системы закупок. В 2011 году принят на госслужбу в Департамент образования города Москвы, работал в должности заместителя начальника управления. С 2017 года занимал должность заместителя руководителя Департамента образования города Москвы, а в июле 2020 года был назначен руководителем ведомства. Женат, двое детей. Является членом комитета по развитию частного предпринимательства, малого и среднего бизнеса Торгово-промышленной палаты РФ.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В новом учебном году вырастет число школ с предпрофессиональными классами. Так, инженерные классы будут открыты в 222 школах —на 70 больше, чем годом ранее, медицинские — в 136, что на 39 школ больше, ИТ-классы — в 125, что на 50 школ больше, педагогические — в 112, что на 65 школ больше, академические — в 59, что на 20 школ больше, медиаклассы — в 155, что в 2,3 раза больше, предпринимательские — в 141, что больше чем в 3 раза.

ВАЖНО

Теперь выпускники девятых классов могут выбрать для обучения предпрофессиональный класс любой городской школы. Например, если в образовательном учреждении, где учится школьник, нет нужного направления, он может подать заявление и весь пакет документов для зачисления в ту школу, где оно есть. Заявления принимают сразу в несколько школ и в несколько предпрофессиональных классов.

Уточняется, что для поступления в такой класс выпускники девятых классов должны подать заявление и написать мотивационное письмо. В нем нужно пояснить, почему они хотят учиться в этом классе и какие профессиональные цели ставят перед собой. За мотивационные письма школьники получат дополнительные баллы, необходимые для зачисления в такой предпрофессиональный класс.