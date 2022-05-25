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Граммов на сто хватало

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Граммов на сто хватало
Игорь Колесов на стадионе «Курчатовец» / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Дорогие места в столице есть у каждого из нас. О любимом городе рассказывает управляющий стадионом «Курчатовец», мастер спорта по хоккею с шайбой Игорь Колесов.

Моя маленькая Москва начинается, как и для многих родившихся в столице, с района, где прошло детство. Мои самые беззаботные годы неразрывно связаны с Выхином.

В квартире, где мы жили, на кухне работало радио. Ранним утром оно звонким голосом вещало: «А теперь — утренняя гимнастика». Я просыпался и, как большинство советских детей, послушно приступал к «выполнению вольных упражнений». Радиопрограмму продолжала «Пионерская зорька» — была такая патриотическая передача, в которой рассказывали о жизни пионерии. Она вдохновляла. В моем детстве, которое пришлось на восьмидесятые годы, мы с достоинством носили пионерские галстуки, гордились, что живем в такой великой стране, и активно принимали участие в движении юных ленинцев: собирали макулатуру и металлолом, помогали старшим. Передача заканчивалась, и я отправлялся в школу.

Граммов на сто хватало Автобус ЛиАЗ-677 на улице Горького, 1975–1979 годы / Фото: pastvu.com

Средняя школа, в которую я ходил, располагалась в двух автобусных остановках от дома. Тогда на маршруте работали ЛиАЗы, и моей задачей было сесть на первое сиденье — это было круто! Этих автобусов уже лет 18 нет на дорогах Москвы, но я до сих пор их помню. Учился я в школе № 620, сегодня ее номер — 1420. Однако по-прежнему, как и в мои школьные годы, возглавляет ее директор Антонина Ивановна Николаева.

Рядом со школой находился небольшой продуктовый магазин. Я частенько забегал в него после уроков за конфетами. Выбор был очень скромным. И я, не раздумывая, отправлялся в Кузьминки, где была отличная булочная. В ней, несмотря на дефицит, всегда можно было достать любимые «Мишка на Севере» или «Грильяж в шоколаде». Конфеты стоили дорого, но граммов на сто карманных денег у меня хватало. Я ехал в булочную ради четырехпяти шоколадных конфет!

С раннего детства главное место в моей жизни занимал спорт. Я редко гулял во дворе — на это просто не было времени. Но если собирались с мальчишками, то любимой игрой были «банки» — аналог «городков». Только вместо биты — палка, а вместо «деревянных городков» — любые банки. Победителем считался тот, кто собьет наибольшее число мишеней.

Граммов на сто хватало Игорь Колесов в детстве / Фото: Из личного архива

Однако чаще в моей жизни были все-таки не игры, а тренировки. Случались такие периоды, когда я вставал в пять утра и еще до начала занятий в школе ехал в ЦСКА или «Динамо» тренироваться. В восьмидесятые не было никаких специальных приспособлений для перевозки хоккейного инвентаря. Всю амуницию мы носили в большом походном рюкзаке. А я был вратарем — помимо основной формы, у меня в экипировке были щитки. Я хорошо помню, как в метро на меня с удивлением смотрели пассажиры, а некоторые даже спрашивали: «Куда ты едешь, сейчас же зимы нет?» В такие моменты я очень стеснялся.

Сейчас человек с хоккейной клюшкой или другой амуницией для зимних видов спорта в любое время года не вызывает удивления. В нашем городе открыто много ледовых арен с искусственным покрытием. А в мои юные годы в Москве было только три таких катка: «Динамо», ЦСКА и «Сокольники».

Кстати, вспоминая утренние поездки, могу отметить, что людей тогда в метро было намного меньше. Станция «Выхино» называлась «Ждановская». Вагоны были с мягкими сиденьями. В них во время движения поезда было очень шумно. Что не изменилось, так это время в пути —и тогда, и сейчас до станции метро «Динамо» оно составляет 35 минут. А еще я с детства знал, что наше метро —самое красивое в мире. Сегодня, с высоты накопленного опыта путешествий —я бывал в метро во многих странах —могу подтвердить, что это абсолютная истина. Московский метрополитен своим убранством действительно похож на музей.

Граммов на сто хватало Новые жилые дома в микрорайоне Выхино, фото 1975 года / Фото: Николай Ситников, Сергей Залетов / ТАСС

Но вернемся в восьмидесятые. Чуть более получаса, и я выхожу из метро на Ленинградском проспекте. Троллейбус довозит до ЦСКА. Этот клуб был для меня целым миром с особой атмосферой. Здесь я с гордостью смотрел на прославленных спортсменов, игравших за сборную СССР, —Вячеслава Фетисова, Алексея Касатанова, Сергея Макарова и Владислава Третьяка, который был моим кумиром. Потом, когда я стану профессиональным хоккеистом, то не раз еще буду встречаться с Владиславом Александровичем. Но до этого момента пройдет еще много лет, а тогда я, десятилетний мальчишка, с замиранием сердца смотрел на легендарного вратаря.

Школа, уроки, тренировки. Дни летели, я взрослел. Вместе со мной рос и строился мой город. Помню, как постепенно исчезли с улиц Выхина деревянные дома.

Кстати, будучи студентом, я работал на строительстве бассейна на Сиреневом бульваре. Можно сказать, и я в какой-то мере причастен к строительству столицы. А какие же студенческие годы без прогулок по Москве! Мы ехали на Тверскую или Арбат, гуляли, сидели в кафе, общались, слушали уличных музыкантов. На старом Арбате раньше собирались неформалы и художники. Это было очень многолюдное место со своей жизнью.

Вот такая она —моя маленькая Москва, наполненная событиями и встречами с интересными людьми.

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