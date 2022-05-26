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Лекция: «Основы цифровой журналистики»

Оксана Васильева

Сюжет: 

Молодое перо
Общество
Лекция: «Основы цифровой журналистики»
Фото: Вечерняя Москва

Лекция: «Основы цифровой журналистики»

Участники: главный редактор сайта «Вечерняя Москва» Алксандр Глуходедов, учащиеся медиаклассов московских школ № 1524, 1636, 1571.

Ведущий — Руслан Орехов.

Подробнее - в материале.

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