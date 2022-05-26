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Школьники узнали, в чем заключаются главные отличия цифровой журналистики

Оксана Васильева

Сюжет: 

Молодое перо
Общество
Школьники узнали, в чем заключаются главные отличия цифровой журналистики

В пресс-центре «Вечерней Москвы» в рамках проекта «Молодое перо» прошла лекция «Основы цифровой журналистики». Проект является победителем Конкурса Грантов Мэра Москвы и реализуется при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы. Главный редактор сайта «Вечерняя Москва» Александр Глуходедов рассказал школьникам, в чем отличие цифровой журналистики от традиционной, как возникают фейковые новости и каким источникам информации стоит доверять.

Главное отличие цифровой журналистики — скорость распространения информации. Так, о чрезвычайном происшествии люди узнают спустя считанные минуты, так как информация попадает в электронные СМИ, ее обновление происходит в режиме онлайн. Кроме того, цифровая журналистика отличается мультиплатформенностью. Журналисты использую все возможные методы доставки информации: видео, текст, фото, публикации в мессенджерах.

— И третье отличие — это получение обратной связи. При помощи современных систем аналитики можно проанализировать аудиторию издания: возраст, пол, интересы. Кроме того, можно узнать, какие именно материалы вызывают наибольший интерес, оценить глубину прочитывания, — пояснил Александр Глуходедов.

Главный редактор сайта «Вечерняя Москва» также отметил, что журналисты и блогеры сейчас работают в одном медиа-пространстве, но в их деятельности есть существенные отличия. Так, блогер высказывает в материале собственное мнение, а журналист должен сообщать информацию без личной оценки. На журналисте лежит гораздо большая ответственность, он подчиняется различных законам о СМИ.

Одна из проблем современной журналистики — появление большого количества фейковых новостей – искаженной информации, которая направлена на вызов сильной эмоции: страха, сопереживания, ненависти. Фейковые новости могут родиться из случайного непроверенного комментария в соцсетях, высказывания знаменитости, в результате искажения смысла при передаче информации.

— Поэтому первое правило журналиста – сомневаться и всегда искать первоисточник информации, проверять ее, — отметил Александр Глуходедов.

Читателю для проверки информации стоит изучить несколько источников, сравнить данные для составления полноценной картины. У редактора сайта существует несколько главных источников информации. Среди них: официальные пресс-релизы — сообщения от органов власти, аккаунты знаменитостей в соцсетях, собственные эксклюзивные комментарии. Кроме того, стоит следить за тем, какие новости публикуют другие крупные СМИ: можно взять громкую тему и найти новый поворот, узнать подробности.

В ходе встречи учащиеся медиаклассов школ 1524, 1636, 1571 задали спикеру ряд вопросов. Также для них провели экскурсию, в ходе которой они смогли увидеть, как происходит работа в конвергентной редакции.

В настоящее время медиаклассы открыты на базе 66 школ. Цель проекта — формирование у школьников предпрофессиональных умений и навыков, необходимых для работы и жизни в современном высокотехнологичном мире, осознанный выбор ребятами профессии в области медиаиндустрии и массовых коммуникаций.

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