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Российские бойцы побеждают врага бесстрашием и находчивостью

Павел Воробьев

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Российские бойцы побеждают врага бесстрашием и находчивостью
Военные связисты ЗВО обеспечивают надежную связь подразделениям Российской армии и республик / Фото: Z.MIL.RU

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о российских солдатах и офицерах, проявляющих мужество и высокую боевую выучку во время специальной операции на Украине. Герои этой рубрики показывают всему миру, что традиции суворовских «орлов» и гвардейских дивизий времен Великой Отечественной и в современной Российской армии чтятся свято.

В Министерстве обороны России рассказали о новых подвигах наших военных, совершенных в ходе специальной военной операции на Украине.

Ответственность связиста

Гвардии лейтенант Юрий Нехожин служит начальником связи в гаубичном самоходном дивизионе. Во время боя за удержание недавно освобожденного от украинских националистов населенного пункта Нехожин обеспечивал связь дивизиона с вышестоящим штабом. Националисты стремились вновь захватить оставленный ими поселок, но гаубичный дивизион по получаемым из штаба сведениям каждый раз срывал вражеские атаки меткими залпами. Боевики попытались подавить дивизион артобстрелом. Осколки одного из снарядов повредили выносную аппаратуру на машине связи.

Понимая важность устойчивой связи в бою, Юрий лично отправился устранять повреждения под непрерывным обстрелом. Он был ранен осколком снаряда, но сумел вовремя восстановить связь со штабом. Благодаря этому дивизион получил точные целеуказания и смог победить в контрбатарейной борьбе. В итоге наши военные отбили очередные атаки врага и удержали поселок.

Офицерская доблесть

Лейтенант Андрей Федотов, командуя взводом мотострелков, участвовал в освобождении одного из населенных пунктов от националистов. Несколько вражеских дотов перекрывали пулеметным огнем подходы к поселку. Федотов лично выдвинулся к позициям противника, чтобы корректировать огонь артиллерии и танков. Во время боя его ранил вражеский снайпер, но Андрей продолжил корректировку огня. В результате удалось разбить три дота прямыми попаданиями. Наши войска получили возможность успешного штурма поселка.

Танковое братство

Командир танка старший сержант Виктор Шерстнев вместе с экипажем участвовал в бою за важную переправу. Наблюдая за полем боя, Виктор заметил, что действовавший рядом танк его подразделения подбит, а экипаж не может покинуть машину.

Шерстнев дал команду подчиненным прикрыть своим танком подбитых товарищей и вести огонь по врагу. Сам старший сержант вытащил экипаж из поврежденного танка, чем спас жизнь раненых товарищей. Шерстнев оказал им первую помощь, хотя сам был ранен осколком. А после он вернулся в свой танк и командовал экипажем до конца боя.

Российские бойцы побеждают врага бесстрашием и находчивостью Фото: Минобороны РФ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Василий Небензя, постоянный представитель РФ при ООН:

— Хочу привлечь внимание к пыткам и издевательствам со стороны украинских националистов и ВСУ над российскими военнопленными. Имеются многочисленные признания солдат ВСУ, что у них был приказ стрелять по мирным жителям и не брать российских солдат в плен. А для российских военных гуманное обращение с пленными — норма.

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