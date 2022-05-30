Рынок такси подстроился под новые реалии

Начальник автоколонны столичного таксопарка Владимир Кондратьев рекомендует водителям пользоваться арендованными машинами, чтобы снижать расходы на ремонт и обслуживание транспорта / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Западные санкции ударили по автомобильной отрасли. Корреспондент «Вечерней Москвы» выяснил, как в новых условиях работают и решают возникшие задачи столичные автопарки.

Автомобиль с характерными клетчатыми шашками на крыше останавливается перед воротами таксопарка. За рулем иномарки водитель с 32-летним стажем — начальник автоколонны Владимир Кондратьев. Он вернулся после очередного выполненного заказа. В обязанности Владимира входит организовывать бригады водителей и заведовать техническим состоянием транспорта. Но иногда он все же садится в такси на место водителя, вспоминает былые времена.

— В работе таксиста меня привлекла свобода, которую дает эта профессия. Водитель, например, сам выбирает себе график работы, — рассказывает Владимир Кондратьев. — Но в нашем деле очень важны крепкие нервы. Пассажиры бывают разные, но в любой ситуации таксист обязан соблюдать стандарты обслуживания клиентов.

Работа таксистов осложнилась после введения западных санкций, которые значительно ударили по автомобильной отрасли. По словам Владимира Кондратьева, сейчас таксистам стоит отдавать предпочтение автомобилям, взятым в аренду.

— Дело в том, что их водителям предоставляет таксопарк. Следовательно, он полностью берет на себя обязательства по техническому обслуживанию транспорта. Сейчас это особенно важно, ведь таксист в среднем проезжает за сутки около 300 километров. А запчасти и ремонт машин в последнее время подорожали, — говорит Кондратьев.

Стоимость поездок пусть незначительно, но тоже увеличилась. Поэтому агрегаторам такси пришлось немного корректировать тарифы, заявил генеральный директор одного из столичных таксопарков Андрей Проскуров.

— Но, несмотря на то что цены немного поднялись, такси все равно остается востребованным видом транспорта. Хотя надо признать, что спрос на наши услуги немного снизился, — говорит Андрей Проскуров. — Чтобы нормализовать спрос, необходимо обеспечить работой людей, которые потеряли места из-за ухода с российского рынка иностранных компаний. То есть нужно повысить доходы населения, чем сейчас и занимаются федеральные и региональные власти.

Андрей Проскуров добавил, что некоторые таксопарки после введения санкций начали рассматривать возможность перехода на новые отечественные автомобили.

— Российский автопром станет очень актуальным из-за ухода западных автомобильных производителей, — уточнил Проскуров. — Да и к отечественным машинам проще достать запчасти для ремонта, например. Сейчас, пока мы не перешли на российские машины, мы все равно стараемся своевременно обслуживать транспорт по самым высоким стандартам, ведь безопасность пассажиров для нас в приоритете.

По словам исполнительного директора Национального союза такси Натальи Лозинской, существуют еще несколько путей решения проблем, возникших в отрасли из-за введения западных санкций.

— Необходимо ввести субсидии на покупку автомобилей такси. Это очень поможет отрасли, — рассказала Наталья Лозинская. — Еще заметно улучшить ситуацию позволит предоставление полугодовых каникул для выплат по лизингу.

Наталья Лозинская добавила, что еще одна мера поддержки отрасли — предоставление таксопаркам дешевых кредитов для рефинансирования лизинга. К тому же сейчас стоит строже контролировать деятельность лизинговых компаний, которые имеют пространство для спекулятивных маневров.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Николай Кодолов, председатель Московского профсоюза такси:

— Тарифы на поездки сильно не изменились, спрос на услуги такси сохраняется. Одним из методов стабилизации ситуации становится продажа автомобилей, которые простаивают. Так таксопарки оптимизируют расходы. Количество желающих подработать в такси в последнее время увеличилось. Основная доля новых кадров — это те, кто потерял работу из-за ухода зарубежных компаний. Зачастую это молодежь. Такие кадры составят конкуренцию уже опытным таксистам. Но работы хватит всем — и начинающим водителям, и опытным. Что касается пассажиров, то сейчас большая их часть сосредоточена в сегменте «эконом». Он остается самым популярным и востребованным. С уходом некоторых агрегаторов такси освободилось место на рынке. Его тут же заняли российские компании.