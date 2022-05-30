Сотрудники «Технополиса «Москва» рассказали, как собирают гоночные болиды

Инженер-механик Павел Шолом показывает гоночный болид, построенный по подобию «Москвича-401». Он размещается на площадке Особой экономической зоны «Технополис «Москва» / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

30 мая в Особой экономической зоне «Технополис «Москва» рассказали, как там собирают гоночные болиды и сколько их можно произвести.

Любовь к высокой скорости и стремление вспомнить автомобильную классику сподвигли столичных конструкторов создать уникальные гоночные болиды. Они начали разрабатывать дизайн скоростного авто еще четыре года назад. С 2018 года компания, базирующаяся на площадке Особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва», подтвердила высокое качество своих автомобилей для профессиональных трасс.

На площадку технополиса машины доставили сразу после гонок, причем без колес — так транспортировать гоночные болиды после соревнований проще и безопаснее. Сами машины получили оригинальное название — Legends Evolution. Примечателен и дизайн: кузов болида представлен в двух вариантах — на базе «Москвича-400/401» и фольксвагеновского «жучка», популярного Kafer.

— Авто разгоняется до 100 километров в час за 3,4 секунды и показывает лучшее время в классе «Спортпрототип CN», — рассказал генеральный директор компании, производящей гоночные машины, Андрей Кузьмин. — За три года мы усовершенствовали автомобиль, улучшая его показатели скорости и выносливости.

У гоночного болида ничего лишнего: только металлический каркас, водительское сиденье, жесткий руль и переключатели. Под обшивкой кузова прячется огнетушитель. Одно нажатие тумблера, и пена зальет скоростной автомобиль в случае пожара.

По словам Андрея Кузьмина, сейчас, пройдя множество тестов, испытаний и технических доработок, автомобиль полностью готов к серийному производству.

— С момента создания машина показала себя в региональных и национальных соревнованиях: на этапах Российской серии кольцевых гонок, Moscow Classic Grand Prix, Кубка России Akhmat Race и чемпионата Московской области, — добавил инженер-механик Павел Шолом.

Разработка в стенах ОЭЗ — не единственная среди гоночных болидов. Авто другого класса представила команда столичного политехнического вуза. Сделали его на базе ВАЗ-21126. Над прототипом работали студенты вуза, молодые инженеры и механики. Автомобиль построен на 80 процентов из отечественных комплектующих.

В этом году созданный прототип улучшили, и на днях он прошел испытание. Опробовали спортивный прототип Fenix на крупнейшей гоночной трассе Moscow Raceway. За рулем были российские автогонщики Константин Терещенко и Станислав Аксенов. Нынешним летом этот болид примет участие в четырехчасовых гонках на выносливость.

— Максимальная скорость Fenix — 250 километров в час, — отмечают разработчики.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Геннадий Дегтев, генеральный директор Особой экономической зоны «Технополис «Москва»:

— Компания размещается на площади более тысячи квадратных метров и специализируется в области производства гоночных автомобилей. Со всеми преимуществами инфраструктуры и логистики ОЭЗ для высокотехнологичных производств, накопив большой опыт в эксплуатации других гоночных авто, предприятие создало болид.