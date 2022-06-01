Как бороться с усталостью водителей

Фото: Pexels

Утомление за рулем — одна из самых частых причин аварий. В таком состоянии внимание рассеяно, скорость реакции замедляется и снижается способность принятия решений. В странах Евросоюза, например, до 25 процентов всех аварий происходит именно из-за усталости. Как снизить влияние усталости водителей на аварийность? К дискуссии подключился автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов, опубликовавший 20 предложений по модернизации страны. Он убежден, что его идеи помогут нашей стране стать одной из самых благополучных в мире и значительно улучшат жизнь ее граждан.

— Вождение в состоянии утомления по своему эффекту не менее опасно, чем езда в пьяном виде. Ученые обнаружили, что 17–19 часов без сна сопоставимы по влиянию на состояние водителя с 0,5 промилле алкоголя в крови, — пишет автор проекта на сайте 20idei.ru. — Согласно исследованиям Американской ассоциации автомобилистов, недосыпание повышает риск попадания в аварию: 5–6 часов сна в течение 24 часов — в два раза, а 4–5 часов — в четыре раза. Но даже выспавшийся человек из-за монотонности и долгого статичного положения в кресле подвержен усталости. ГИБДД предупреждает: чем выше скорость, тем быстрее устает водитель. Так, например, на скорости 90 километров в час усталость наступает через 3,5–4 часа. Более того, зачастую водитель может не осознавать, что он находится в утомленном состоянии. Или, наоборот, некоторые ошибочно считают, что могут полностью взбодрить себя, применяя различные методы кратковременного действия (кофеин, музыка, открытые окна и другие).

Автор идеи считает, что административными мерами, то есть штрафами и запретами, эту проблему не решить, поскольку невозможно измерить, как, например, в случае с алкоголем, степень усталости водителя. Поэтому только с помощью внедрения современных технологий безопасности транспортных средств можно сократить случаи ДТП из-за сонливости и их последствия.

Пример Евросоюза может быть показательным для России в этом вопросе.

Европарламент утвердил требования и регламент по внедрению технологий, сберегающих жизни во время управления транспортным средством в усталом виде — предупреждение о сонливости и нарушении внимания (DDAW). Эта технология отслеживает бдительность водителя посредством анализа систем управления транспортным средством и его поведение, включая действия водителя. Бортовой компьютер в режиме реального времени собирает и обрабатывает данные о скорости, длительности поездки, позиции на дороге, воздействии со стороны рулевого управления. Если программа обнаруживает отклонения, присущие усталости, то выдается визуально-звуковой сигнал, предупреждающий водителя о том, что ему стоит обратить внимание на свое состояние. За счет такой автоматики исключается фактор, когда водитель не подозревает о том, что ему стоит передохнуть, чтобы быть бдительней.

Есть и система предупреждения о выезде из полосы движения (LDWS). Эта технология отслеживает движение по полосам на дорогах, где присутствует разметка. Если транспортное средство начинает отклоняться от своей полосы на 30 сантиметров на скорости 65 километров в час и выше без включенного поворотника, то система посылает минимум два из четырех сигналов: вибрационный, звуковой, визуальный или тактильный, указывающий направление непреднамеренного дрейфа. Таким образом, это помогает водителю вернуть бдительность и не допустить случайного выезда за пределы желаемого пути.

Также существует продвинутая система экстренного торможения (AEBS). Это технология, которая автоматически применяет торможение в тех случаях, когда водитель не реагирует на приближающуюся опасность столкновения. Программа анализирует разницу в скорости и расстояние до объекта впереди и по определенному алгоритму в необходимой степени активирует тормозную систему, если возникает прямая угроза столкновения. При этом водитель получает сигнал об угрозе за 0,8 секунды до срабатывания экстренного торможения. Такая система помогает потерявшему контроль водителю избежать аварии или снизить последствия столкновения.

Эти защитные механизмы не берут контроль над транспортным средством, но служат лишь ассистентом водителю, вовремя подавая ему нужные сигналы тогда, когда создается угроза безопасности. Водитель всегда имеет возможность сознательно обойти любое воздействие такого помощника в тех ситуациях, когда это необходимо.

— C 6 июля 2022 года в Евросоюзе перестанут вводить в эксплуатацию новые модели автомобилей без указанных выше систем безопасности, — пишет автор проекта на сайте 20idei.ru. — А с 7 июля 2024 года в странах ЕС перестанут регистрировать транспортные средства, не соответствующие новым стандартам. Системы № 2 и 3 из списка выше уже обязательны там для многотонных грузовиков и автобусов. Я предлагаю в России по прошествии двух лет с момента издания соответствующего закона запретить постановку на учет новых автомобилей без указанных выше трех технологических функций, защищающих водителя в состоянии утомления. Также предлагаю через три года после издания закона запретить эксплуатацию грузовиков и автобусов дальнего следования, если они не оборудованы системами LDWS и AEBS. Со временем новые автомобили, оборудованные современной системой безопасности, постепенно будут вытеснять старые и крупногабаритный коммерческий транспорт будет создавать меньше угроз на трассах страны. По мере обновления автопарка, количество ДТП по причине потери контроля при управлении транспортным средством будет сокращаться. В результате внедрения этого предложения смертность и травматизм на дорогах России значительно снизятся и тысячи жизней будут сохранены.

Идея была направлена органам российской власти, и был получен ответ. Вот, например, что пишет МВД России:

— Приоритетными задачами законодательства в области безопасности дорожного движения являются охрана жизни, здоровья граждан, предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий. Работа по совершенствованию законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения ведется Госавтоинспекцией на постоянной основе.

А вот ответ Минпромторга:

— В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации автору и патентообладателю принадлежит исключительное право на использование охраняемых патентом изобретений, полезной модели или промышленного образца по своему усмотрению и, соответственно, авторы изобретений самостоятельно решают вопросы размещения своей интеллектуальной собственности. Тем не менее следует отметить, что успешное внедрение изобретения возможно только тогда, когда Вы как обладатель патента сможете доказать потенциальным изготовителям и потребителям нового продукта реальную выгоду на всех этапах его применения.

Автоэксперт Сергей Загорский считает, что Минпромторг, условно говоря, ставит телегу впереди лошади:

— Можно изобрести какие угодно системы безопасности и до конца жизни ходить с ними по автозаводам, предлагая установить на автомобили. Но бизнес вряд ли начнет их устанавливать, поскольку это дополнительные затраты, которые сделают автомобиль дороже, а значит, снизят продажи. Устанавливать такие системы в качестве дополнительной опции, как, скажем, электроподъемник или центральный замок, можно. Но не все покупатели автомобилей станут на них тратиться. Поэтому, разумеется, нужен закон о повсеместной установке таких систем на любые автомобили. Ведь мы же хотим сберечь жизни всех водителей, а не только тех, кто готов за дополнительную опцию заплатить, — пояснил эксперт.

Сергей Загорский добавил, что в России уже давно действует стратегический план по снижению смертности и травматизма на дорогах в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Частью этого плана и может стать внедрение систем безопасности.

— Президент России Владимир Путин уже давно обозначил одну из главных стратегий развития страны. Это сбережение и приумножение человеческого капитала, — рассказывает кандидат социологических наук, преподаватель МГУ Виталий Караев. — В данном случае речь идет именно о человекосбережении — главной на самом деле функции государства. На мой взгляд, и Минпромторг, и МВД могут выступить с законодательной инициативой внедрения систем безопаcности на автомобиле. Вспомните, ведь ремней безопасности тоже когда-то не было. А теперь в любом автомобиле они обязательны, и каждый год сберегают, думаю, десятки тысяч жизней, — пояснил эксперт.

Дмитрий Давыдов считает, что государственные органы вернутся к рассмотрению его предложений, касающихся постепенного внедрения в автомобили новых систем безопасности. Автор проекта надеется, что это предложение получит поддержку, как и другие его идеи.