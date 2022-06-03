«Цены спекулятивно высокие»: есть ли в России на самом деле дефицит на рынке автомобилей

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Из-за приостановки деятельности многих компаний автодилеры столкнулись с отменой поставок целого ряда моделей. Острой нехватки тем не менее в большинстве случаев не ощущается, однако дилеры предпочитают пока придержать автомобили при помощи повышения цен. Такое мнение высказали эксперты, опрошенные «Вечерней Москвой».

Дилеры завышают цены

Заместитель главного редактора издательского дома «За рулем» Никита Гудков отметил, что на рынке автомобилей действительно наблюдается дефицит.

— Дефицит есть, он довольно заметный и к тому же усугубляется. Соответственно, на фоне дефицита растут и цены, что является законом рынка. Отчасти завышены рекомендованные цены производителей, отчасти — дилерские накрутки все еще существуют, — рассказал специалист.

По его словам, сейчас дилерам выгоднее продавать меньше машин с большей маржой, чтобы не опустошать склады слишком рано. По многим маркам вообще нет поставок: если дилер быстро распродаст все запасы, ему придется закрыться, пояснил собеседник «ВМ».

Автоэксперт Кирилл Бревдо также заметил, что в России наблюдается нехватка автомобилей.

— Дефицит хороших машин всегда был, если говорить о подержанных. В случае с новыми авто он сейчас тоже вполне закономерен с учетом того, что некоторые компании ушли с российского рынка и к моменту ухода они уже ничего не выпускали. Заводы Hyundai, Kia, Nissan стоят, Toyota, насколько я знаю, тоже стоит, и даже АвтоВАЗ стоял, потому что не из чего собирать машины. Даже в отечественных автомобилях есть ряд импортных деталей, — рассказал эксперт.

Бревдо обратил внимание, что большинство автомобилей все еще можно найти в продаже, однако эти машины дилеры получили относительно давно. Завышая цены, автосалоны могут на некоторое время удержать свою прибыль и сохранить запасы машин, но вечно такая ситуация продолжаться не будет, подчеркнул собеседник «ВМ».

Китайские машины — дешевле

Гудков отметил, что абсолютное большинство приостановивших работу в России компаний не заявляли об окончательном уходе.

— Пока ушли, по сути, только General Motors, которые занимали очень исчезающе малую долю рынка, и Renault. Все остальные официально об уходе не заявляли, ограничиваясь разными формулировками: «приостановка деятельности», «заморозка деятельности», «отпуск» и т. д. Но так, чтобы закрыть юрлицо или предприятие, — пока только General Motors и Renault, — отметил специалист.

Как заметил Гудков, наблюдается дефицит на российские автомобили: АвтоВАЗ пока больше простаивает, чем работает. Небольшие склады есть, однако запасы некоторых моделей уже подходят к концу, подчеркнул собеседник «ВМ».

По мнению Бревдо, в более выгодном положении оказались китайские марки.

— Автомобили из Китая можно купить по рекомендованным розничным ценам и даже ниже рекомендованных цен. Даже есть скидки, потому что очень высокая рекомендованная цена на «китайцев». Что касается машин марок, уходящих из России, то, если сейчас их можно купить, то через некоторое время будет нельзя. Если сейчас есть дефицит, то будет просто пустое поле, — предупредил специалист.

Он отметил, что машины уходящих компаний можно покупать, не опасаясь того, что их нельзя будет ремонтировать: поставки запчастей может помочь сохранить параллельный импорт. Однако пока непонятно, какими будут сроки поставок и стоимость запчастей, уточнил Бревдо.

Покупать только в крайнем случае

По словам Гудкова, все, кто думал о покупке автомобиля, уже сделали это.

— Этот вопрос многие люди задают в течение года: «Прямо сейчас выгодно покупать автомобиль?». Почти всегда в течение года мы отвечали: «Да, выгодно, если у вас есть возможность, покупайте сейчас. Дешевле не будет, и больше машин не будет. Нужно вкладывать средства». Это было справедливо до марта. В марте цены стали спекулятивно высокими, то есть поднялись несообразно изменениям курса и экономической обстановке, — рассказал эксперт.

Специалист отметил, что сейчас нет ясных обнадеживающих факторов, которые бы говорили о скором устойчивом возобновлении поставок. На данный момент лучше покупать автомобиль только у дилера, который готов максимально уменьшить свою маржу. Покупать по ценам на 30–40 процентов выше рекомендованных нет смысла, уверен Гудков.

Бревдо подчеркнул, что не стоит покупать новый автомобиль, если старый еще находится на ходу.

— Если у вас есть машина, которая еще не просится на покой, то лучше латать и ездить. Если ей три, пять или даже семь лет и вы точно знаете, как она обслужена, уверены в ней, то менять машину можно, если у вас есть непреодолимое желание это сделать и лишние деньги, — рассказал специалист.

Как отметил собеседник «ВМ», с подержанными машинами ситуация ничуть не лучше: многие руководствуются тем, что хорошую машину пока лучше придержать и не продают ее. В продажу попадают, в основном, автомобили в плохом состоянии, а хорошие быстро находят перекупы и перепродают дороже, уточнил Бревдо.

Нужно ждать возобновления поставок

Некоторое оживление на рынке автомобилей дало снижение ключевой ставки на прошлой неделе, отметил Гудков.

— Буквально вчера я с дилерами говорил: они говорят, что это отразилось на ставках, и люди стали возвращаться за кредитами. Когда ставка была 20 процентов, поток вообще почти полностью снизился. А в кредит у нас в некоторых регионах в прошлом году большинство автомобилей продавалось, поэтому это положительный симптом, — рассказал автоэксперт.

Дилеры и сейчас в некоторых случаях могут давать небольшие скидки, если человек планирует приобрести машину в кредит: автосалонам выгодно выдавать кредиты, объяснил собеседник «ВМ».

Ситуация с завышенными ценами будет длиться до того момента, когда наладятся поставки машин, спрогнозировал Бревдо.

— Это может произойти у китайских фирм, возможно — у корейских, у всех остальных — под вопросом. Конечно, не наладятся в ближайшее время поставки тех автомобилей, которые выпускались в России и заводы, которые их производили, сейчас стоят. А стоят почти все заводы иностранных компаний, которые были построены в России, — отметил эксперт.

По мнению Гудкова, есть надежда на китайские бренды. Однако два основных бренда локализовали производство в России, что приводит к дополнительным проблемам: иногда привезти автомобиль целиком может быть проще. Большинство автопроизводителей, кроме китайских, ищут способы наладить поставки, но одновременно с этим выжидают более безопасных политических условий, заключил специалист.