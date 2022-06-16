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Лекция: «Эффективная медиаречь»

Оксана Васильева

Сюжет: 

Молодое перо
Общество
Лекция: «Эффективная медиаречь»
Фото: Вечерняя Москва

Лекция: «Эффективная медиаречь»

Участники: Лидия Малыгина — доктор филологических наук, профессор Высшей школы телевидения МГУ имени М.В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник лаборатории «Лингвобезопасность и психология информационного воздействия» Института права и национальной безопасности Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, учащиеся медиаклассов школ №1231, 556, 1101, 1252 имени Сервантеса, ГБОУ Романовская школа.

Ведущий — Руслан Орехов.

Подробнее - в материале.

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