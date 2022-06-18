К Дню отца: удивительные истории московских пап

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День отца во многих странах мира празднуется 19 июня. Этот день — возможность выразить признательность всем заботливым отцам, участвующим в воспитании детей, показать роль папы в становлении ребенка, продемонстрировать уважение к семейным ценностям.

В Москве есть свои уникальные истории отцовства: детей воспитывают многодетные папы, отцы-одиночки и приемные папы. Подробнее о судьбах героев читайте в нашем материале.

В семье Михаила и Натальи Худасовых воспитываются четверо сыновей. Для каждого в семейном центре «Измайлово» нашлось занятие по душе. 15-летний Матвей увлекается спортом, уже три года успешно занимается в секции по воркауту. 9-летний Георгий с танцевальным коллективом занимает призовые места на городских конкурсах по хип-хопу. Филиппу восемь лет, его сильная сторона — образное мышление. Мальчик посещает студию рисования и мастер-классы по мыловарению. 6-летний Петр — будущий первоклассник, в семейном центре ему помогают подготовиться к школе.

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

— Единство — залог крепости семьи. Здесь важна совместная работа обоих родителей. Супруга со свойственной ей женской чуткостью дает мне прекрасные советы. Я, когда нужно, проявляю строгость, — говорит Михаил.

Михаил увлекается кулинарией, у него даже есть фирменное блюдо — пряный хлеб по собственному рецепту. Глава семьи считает важной традицию ужинать вместе, чтобы ни случилось. По вечерам за большим столом каждый делится своими новостями за день.

Сергей Зеленин один воспитывает двоих сыновей. Полтора года назад ушла из жизни его жена, и теперь он всецело посвящает себя развитию мальчиков и успешно справляется с бытом. Специалисты семейного центра «Измайлово» помогают 9-летнему Николаю и 4-летнему Артему справиться со стрессом из-за утраты мамы и проработать страхи через арт-терапию.

— Поначалу было непросто. Пришлось учиться быть для мальчишек и папой, и мамой. Стать строгим, требовательным и чутким, заботливым одновременно. Психологи семейного центра помогли мне найти и сохранить этот баланс. Специалистам удается создавать атмосферу безопасности и участия, — говорит Сергей.

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Сейчас ребята участвуют в летних активностях семейных центров, посещают спортивные секции и мастер-классы по робототехнике и 3D-моделированию.

Анатолий Тихонов — глава большой семьи и счастливый папа шестерых детей, трое из них находятся под опекой.

Решение об опеке над детьми родной сестры пришло к Анатолию сразу. Он сам рос в многодетной семье и не испугался трудностей отцовства. Старшие поддержали его. Специалисты семейного центра «Берегиня» сопровождают семью, помогают отцу выстраивать контакт с приемными детьми.

— В семейном центре с большой душой работают с ребятами, к каждому стараются найти индивидуальный подход. Советы психологов особенно помогают мне во взаимодействии с девочками, — рассказывает Анатолий.

Мужчина убежден, что главное в воспитании детей — дисциплина и справедливость.

— Я стараюсь быть для ребят лидером и образцом, но главное — другом. Секрет гармоничной семьи, на мой взгляд, во взаимном доверии. Силы я черпаю в искренней любви детей. А моя главная мечта — вырастить их счастливыми людьми, — говорит Анатолий.

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

В Москве для поддержки семей работают 28 городских организаций помощи родителям с детьми: 25 «Моих семейных центров», а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево». Специалисты центров помогают восстановить отношения между детьми и родителями, оказывают правовую и психологическую помощь, проводят тренинги, развивающие занятия и многое другое. Также на базе столичных семейных центров созданы службы медиации, в которые можно обратиться с такими проблемами, как детско-родительские отношения; межличностные, семейные и супружеские конфликтные ситуации; проблемы, связанные с бракоразводными процессами.

Подробную информацию об услугах столичных семейных центров можно узнать на странице портала «Мой семейный центр». Для удобства москвичей на нем создан раздел «Онлайн-консультации», где каждый житель города может оставить свое обращение, и с ним свяжутся в течение одного рабочего дня.