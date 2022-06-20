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«Угнаться за модой»: как российским дизайнерам заменить ушедшие западные бренды

Анастасия Харламова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Угнаться за модой»: как российским дизайнерам заменить ушедшие западные бренды
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Многие зарубежные бренды одежды покинули российский рынок. Чтобы российские бренды смогли занять опустевшую нишу, понадобится не один год. Такое мнение в разговоре с Вечерней Москвой высказала fashion-стилист Анна Рыкова.

Чтобы добиться качества и полноты ассортимента, отметила эксперт, нужно вложить в развитие много сил и внимания.

— Конечно данный процесс небыстрый. Прямо сейчас их никто не заменит ни по популярности у потребителя, ни по наполнению ассортимента, ни по качеству. Даже за год это невозможно сделать, — сказала Рыкова.

Специалист уверена, что российские бренды одежды прикладывают недостаточно усилий, чтобы стать более популярными и востребованными. Более того, эксперт считает, что в нашей стране отсутствует нужное количество фабрик для масштабного выпуска качественной и модной одежды.

— В России есть дизайнеры и хорошие бренды, которые делают классную, модную одежду, но о них никто не знает. Они мало вкладываются в собственный пиар, про них довольно сложно узнать обычному человеку. Одного Instagram*, который теперь еще и запрещен, не хватает. Также нужно понимать, что само производство одежды в таком масштабе, который был, например, у H&M, у нас пока невозможно. Кроме того, многие производители не желают размещать заказы на более дешевых ресурсах. Например, в Турции или Тайване, — сказала она.

Рыкова отметила, что российским брендам и дизайнерам, нацеленным на массмаркет, необходима не только грамотная реклама, но и пересмотр концепции. Несмотря на хорошее качество, они не могут предложить покупателям стильные образы.

— У нас есть прекрасные бренды, например Befree и Zarina. Однако им нужно пересматривать актуальность своих коллекций. У них неплохое качество вещей, но угнаться за модой, как это делали Zara или H&M, они не могут. Там целый процесс, в котором нужно пересматривать визуальную подачу своих изделий, — рассказала эксперт.

Собеседница «ВМ» уверена, что стиль россиян может пострадать и от ухода одежды люкс-сегмента.

— Если мы говорим про люкс, то ситуация еще сложнее. Наши бренды не могут тягаться с модными домами, у которых вековая история. В России таких дизайнеров нет. Европейский люкс экспортировался по миру со времен короля Людовика XIV. У наших модных домов нет такой истории. Я думаю, что российские бренды со временем подтянутся до нужного уровня. Было бы хорошо найти подходящих инвесторов, которые увидели бы доходность в этом небыстром деле. Конечно рубить лес проще, чем построить fashion-компанию, но надежды терять не стоит, — заверила она.

В Москве 20 июня стартовала Неделя моды. Организаторы получили почти 900 заявок из 79 городов России. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Глава города добавил, что период пандемии нанес сильный удар по этой индустрии. По его словам, дизайнеры потеряли многие площадки для продвижения, были разрушены цепочки поставок и значительно выросли закупочные цены на ткани.

Мэр столицы отметил, что проведение Московской недели моды служит продуманной мерой поддержки российских дизайнеров. Москва предоставит площадки в лучших локациях города, что положительно скажется на работе дизайнеров.

*Instagram — соцсеть признана в РФ экстремистской.

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