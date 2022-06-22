В зоне риска и взрослые, и дети: колопроктолог назвал основные причины выпадения кишечника

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Выпадение прямой кишки — это проблема, с которой могут столкнуться как взрослые, так и дети. Как предупредить это заболевание и какие терапевтические методы существуют, «Вечерняя Москва» узнала у врача-колопроктолога Владимира Колосова.

По словам эксперта, очень часто болезнь возникает по той причине, что задний проход не может полностью сомкнуться и слизистая кишечника начинает выпадать за пределы анального канала:

— Выпадение может отмечаться циркулярно, то есть по всей окружности анального отверстия либо по какой-нибудь одной из сторон полуокружности. Чаще всего вываливание кишечника, к сожалению, происходит именно по передней полуокружности.

Как правило, причинами этого заболевания является врожденная слабость соединительной ткани и связочного аппарата прямой кишки. Легкой стадией болезни считается выпадение каких-то отдельных слоев слизистой. В дальнейшем, если заболевание прогрессирует и не приняты никакие меры, развивается выпадение всех слоев прямой кишки:

— Провоцирующими факторами этого заболевания являются тяжелые физические нагрузки, ненормальный стул, запоры, проблемы с желудком. Профессиональная деятельность человека тоже может стать катализатором для развития этого недуга. Например, длительное сидение во время дефекации, сидячая работа могут спровоцировать развитие болезни.

По словам врача, к сожалению, на сегодняшний день на причину заболевания реально повлиять невозможно, поэтому медикам приходится иметь дело с последствиями на первых стадиях заболевания:

— Когда выпадает только одна слизистая, достаточно провести амбулаторную операцию. Удаляется выпавший участок слизистой и укрепляется связочный аппарат, запирающий прямую кишку. На такой стадии заболевания оперативное вмешательство достаточно эффективно влияет на проблему.

Если же недуг прогрессирует, отметил специалист, то требуется уже серьезная операция в условиях стационара с применением всяких современных пластических материалов.

По словам эксперта, ректальный пролапс может наблюдаться и у детей до четырех лет, когда еще не сформированы некоторые костные участки:

— У ребенка до четырех лет чаще всего встречается ректальный пролапс. И в связи с тем что не все кости и мышцы сформированы, усилия при походе в туалет направлены на мышцы тазового дна, что и приводит к проблеме.

Дополнительными причинами, которые приводят к выпадению кишки, являются нарушение стула, сильное истощение, длительное сидение на горшке и запоры, предупредил врач.

Он также рассказал, что на первых стадиях достаточно небольшой операции, которая позволит вправить выпирающий участок на место. При запущенных ситуациях кишка может выходить за пределы анального отверстия на 10–15 сантиметров, анальный сфинктер в таких условиях не может сократиться и начинает расслабляться. В результате чего мышцы тазового дна расслабляются, приводя к недержанию газов и кала.

Колосов подчеркнул, что для предотвращения такой проблемы нужно наладить питание ребенка, чтобы пища легко переваривалась и выводилась из организма. Также следует вправить выпирающий участок органа. Лучше доверить эту процедуру детскому проктологу или хирургу.

При тяжелых ситуациях у детей и у взрослых проводится операция. По словам врача, существует две оперативные методики — склерозирование и фиксация лигатурами:

— В первом случае вокруг кишки вводятся склерозанты, что вызывает воспалительный отек, а потом развивается фиброз, который поддерживает кишку на месте.

Наиболее редко используется метод, заключающийся в фиксации кишки лигатурами.

— При таком оперативном подходе в кожу вокруг ануса протягиваются специальные нитки, они завязываются, и создается дополнительный поддерживающий механизм, позволяющий прямую кишку удержать на месте, — объяснил врач.

Эксперт порекомендовал при первых же признаках выпирающего участка кишки, обратиться за консультацией к специалисту.