Сергей Митин: Россия обеспечивает себя основными продуктами питания

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

С 22 по 24 июня в Москве на ВДНХ будет проходить выставка «Зерно-Комбикорма-Ветеринария — 2022». Проблема продовольственной безопасности в связи с событиями на Украине вновь в центре внимания СМИ.

Наша страна около восьми лет живет в условиях санкций.

— Сергей Герасимович, насколько, на ваш взгляд, мы продвинулись в продовольственном импортозамещении?

— Есть мнение, что как только наступил 2014 год и на нас обрушились санкции, мы вдруг задумались о продовольственной безопасности. Это, мягко говоря, не так. Активно поднимать отечественное сельское хозяйство мы начали значительно раньше. Уже в 2005 году наметился устойчивый положительный тренд его развития. Консолидация усилий правительства Российской Федерации, Минсельхоза России, поддержка со стороны Совета Федерации, кропотливый труд самих аграриев дали свои результаты.

— Раньше, я помню, мы покупали «окорочка Буша», а сейчас курятина — исключительно российская.

— И не только курятина. Мы производим на экспорт свинину, пшеницу, растительное масло, рыбу. Россия — одна из стран, которые сами производят основные продукты питания.

— При Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию была создана рабочая группа. Она планирует заниматься совершенствованием законодательства и нормативной правовой базы для обеспечения устойчивого производства отечественных лекарственных препаратов ветеринарного применения, а также кормов и кормовых добавок? Почему создана именно эта группа? У нас все так плохо с ветеринарией?

— Нет, у нас все очень хорошо с животными! Одних только кошек и собак в России 63,5 миллиона. А еще в России от 20 до 24 миллионов свиней, 10 миллионов крупного рогатого скота, 24 миллиона овец плюс лошади, верблюды, 500 миллионов домашней птицы, 300 тысяч тонн выращиваемых рыб... И чтобы вся эта живность была здорова и приносила пользу, ее нужно кормить, поить и лечить. Поэтому нужны и ветеринарные препараты. Здоровье сельскохозяйственных животных — это в том числе и продовольственная безопасность страны, и качество нашей жизни. Конечно, производителей ветеринарных препаратов нужно поддерживать. Но чтобы они поддержку получили, их имеет смысл, по мнению отраслевого и научного сообществ, приравнять к сельхозпроизводителям. Ведь именно от ветеринаров во многом зависит эффективность животноводства. Еще один важный нюанс: нам нужно сокращать на рынке долю импортных ветеринарных препаратов и увеличивать долю своих. Это, согласитесь, тоже вопрос продовольственной безопасности. Плюс это новые рабочие места и более низкие цены.

— В Москве есть уникальная площадка для демонстрации достижений, организации выставок и обмена опытом — ВДНХ. Как, на ваш взгляд, ее следует развивать?

— Действительно, ВДНХ — уникальная площадка, символ СССР, ставший после реставрации одним из самых посещаемых туристических и деловых мест в мире. ВДНХ сегодня — это целая сеть различных туристических и выставочных зон: Центральная аллея с выставочным пространством «Музейный город», парк аттракционов, образовательный кластер «Парк знаний», ландшафтный парк, парк ремесел, зона «Экспо», парк «Останкино». Особое внимание вызывает выставочное пространство ВДНХ. На площади 325 га исторической парковой территории 18 локаций вместимостью от 50 до 2000 человек, здесь много открытых площадок, где можно провести абсолютно любое мероприятие — промышленную выставку, деловой прием, творческий вечер. А еще важно, что здесь традиционно, уже много лет, жители мегаполиса могут увидеть сельскохозяйственных животных. Ведь многие дети, согласитесь, живую корову не видели, хотя каждый день пьют ее молоко.

— Вы председатель оргкомитета выставки «Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2022». Эта выставка пройдет на ВДНХ с 22 по 24 июня. Что там можно будет увидеть?

— Выставка «Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2022» проверена временем. Она пройдет уже в 27-й раз. За это время выставка стала крупнейшим в России, странах СНГ и Восточной Европы международным отраслевым форумом. Тут развиваются деловые отношения, демонстрируются передовые агротехнологии, специализированная техники и оборудование.

— Многие западные СМИ пишут о том, что миру уже в этом году грозит голод. Дескать, он станет следствием спецоперации России на Украине.

— Это ерунда. СМИ рассказывают байки о том, что из Украины невозможно вывезти 20 миллионов тонн пшеницы и, дескать, из-за этого Африка будет голодать. Начнем с того, что никаких 20 миллионов тонн пшеницы на Украине сейчас просто нет: хоть все сусеки и амбары проверьте.

Но то что есть, вполне можно вывезти — наш президент Владимир Путин предложил уже пять вариантов. Но даже если принять на веру эти 20 миллионов тонн, то и они погоды не сделают. Мир потребляет в год порядка 800 миллионов тонн пшеницы. Сравните две этих цифры и сделайте выводы сами. Говорить нужно совсем о другом. Общая тенденция такова: идет быстрый рост человечества. По мнению демографов, к 2050 году оно достигнет 10 миллиардов человек. При этом уже сегодня только треть населения планеты имеет полноценный рацион питания — по калориям, белкам, витаминам и минералам. А площадь плодородных пахотных земель сокращается. Больше того: урожайность этих площадей в большинстве стран достигла своего биологического предела.

200 центнеров пшеницы с гектара, я думаю, люди нигде в мире собирать не будут. То же самое касается животных: пастбищ для них больше не станет, продуктивность стад тоже радикально не увеличится. Так что в известной мере продовольственный кризис уже имеет место.

— И что делать?

— Уже сейчас ясно, что большинство стран Африки обеспечить граждан собственным продовольствием не в состоянии. А также примерно половина стран Азии, часть Южной Америки и даже уже Европы. Все это — следствие несбалансированной продовольственной политики. ЕС, например, вводит для своих стран специализацию. Ты выращивай свеклу, а ты — яблоки. Но эта специализация не всегда соответствует потребностям человечества. Продовольственную политику нужно менять.