«Шоу-бизнес должен обновиться»: певец Ян Осин — о любви к России, уехавших артистах и патриотизме

Фото: Динара Кафискина / Вечерняя Москва

Певец и композитор Ян Осин выпустил новую лирико-патриотическую песню «Моя Россия». Артист рассказал «Вечерней Москве» о своем отношении к звездам, уехавшим из страны, современных исполнителях и западной культуре.

— Ян, на какие песни у нашего общества есть сейчас запрос?

— На любые хорошие, со смыслом запрос есть всегда. Особенно актуальны композиции о любви к России, и важно, чтобы они были написаны современным языком. Нужно заинтересовывать молодежь, доносить, что они должны ценить в первую очередь. Это касается Родины. И, конечно, надо знать гимн своей страны. Нам так долго внушали, что западная культура гораздо ценнее нашей: в конце 1980-х — начале 1990-х началась активная пропаганда. Не хочется, чтобы российская эстрада была вторичной, а такой она является последние 30 лет, когда мы просто копируем западные образцы.

— Можете выделить кого-то из молодых исполнителей?

— Из раскрученных, пожалуй, нет. Они выдают нам схожие между собой, примитивные песни непонятно на каком языке.

Фото: Динара Кафискина / Вечерняя Москва

— Вы отец двоих детей. Как воспитывали в них чувство патриотизма?

— Это чувство надо прививать исподволь, ненавязчиво. Лучше всего — на собственном примере. Сын и дочь воспитаны на моих песнях. У меня в репертуаре патриотичных композиций — процентов восемьдесят. Но они не о том, что я «всех врагов побью и в капусту покрошу», а о красоте России, ее замечательной природе, о том, что бывало всякое, но русский народ все сумел пережить и стал еще сильнее. Я всегда радуюсь, когда кто-то из моих коллег создает новую достойную песню о нашей стране.

— Таких композиций сейчас достаточно?

— Может сложиться ощущение, что нет. Кто из известных исполнителей поет о Родине? Группа «Любэ», Олег Газманов, Лев Лещенко, Александр Маршал, Денис Майданов, Александр Розенбаум. Все. Раньше был еще Иосиф Кобзон. А ведь есть очень талантливая молодежь и много достойных артистов. Говорю это уверенно. Я ведь не только гастролирую по России, но и часто являюсь членом жюри на разных музыкальных конкурсах. Другое дело, что таким исполнителям не дают дорогу, не пускают на сцену. А причины найдутся всегда. За последние 40 лет одни и те же артисты кочевали из новогоднего «Огонька» в «Песню года» и появлялись на телеканалах в разных костюмах, но с одними и теми же песнями. Скучно! По сути это такая закрытая тусовка. Но ведь у нас в стране гораздо более широкое творческое поле. Из 140 миллионов человек неужели нельзя найти две сотни артистов? Обязательно должно быть обновление!

— Вы считаете правильным исключить из фестиваля «Песня года» артистов, которым стало «стыдно» за Россию?

— Украинские артисты хотят получать премию «Песня года» в России... Это какой-то нонсенс. Граждане другой страны здесь гостят, ездят с гастролями, зарабатывают популярность, деньги, любовь зрителей, потом плюют в Россию и всех нас, уезжают. А спустя какое-то время желают сюда вернуться — на заработки. Какой-то беспредел! Я считаю, вообще в таких случаях нужно лишать артистов звания заслуженного и народного. В целом «Песню года» давно пора бы «почистить».

— Некоторые звезды побывали на Донбассе, выступили перед нашими бойцами. У вас есть такое желание?

— Да. Давно хочу туда поехать. Как только возможность появится, сделаю это. Буду рад внести свою лепту. Восемь лет людей бомбят, обстреливают, убивают и говорят при этом, что там просто «взрываются кондиционеры»! А до того, что погибло огромное количество ни в чем не повинных людей, всему миру будто нет дела! Все только в феврале «проснулись». Меня такое отношение удивляет. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, откуда дует ветер и кто за это платит.

Фото: Динара Кафискина / Вечерняя Москва

— Как еще деятели культуры могут поддержать наших военных?

— Помимо творчества, мы можем высказываться в поддержку нашей страны. И нужно быть последовательными, отвечать за свои слова, отстаивать позицию. Я знаю случаи, когда некоторые мои коллеги были против спецоперации на Украине, армии и президента, России в целом, а потом просились принять участие в концерте, проходящем в Кремле в День Победы, чтобы засветиться в телевизоре. Возмутительно! Я с такими предателями перестал общаться.

— А как относитесь к артистам, покидающим Россию?

— Если им здесь плохо, никто не держит. Они же всегда были чем-то недовольны. Ходили по улицам Москвы с белыми ленточками, все время возмущались. Что же касается творчества, все прекрасно понимают, что за рубежом только таким же эмигрантам из России они и нужны. И то не всегда. Потому дружно заговорили о «возможном возвращении».

— Вы исполняете композиции в разных жанрах, при этом как-то сказали, что не умеете петь попсу.

— Под попсой я подразумеваю совсем примитивные песни, где «два притопа, три прихлопа» и не больше трех аккордов. Таких творений в моем репертуаре нет и никогда не будет. Мы все так или иначе поем популярные песни — тот же Лев Лещенко всегда исполнял не только патриотику, но и массу легких композиций. Но все они хорошие, не попса. И у меня действительно достаточно широкий творческий диапазон: и классика, и эстрада на разных языках, и духовная музыка, и народные песни, и современные патриотические. Не знаю, есть ли еще направления, которые нужно освоить. Пусть пока все будет так, как есть.

ДОСЬЕ

Ян Осин родился 13 июля 1973 года в Пскове. Классический и эстрадный певец, композитор, преподаватель по вокалу. Заслуженный артист России. Доцент Московского государственного института культуры. Фотохудожник, живописец, член Профессионального союза художников России. Почетный член Российской академии художеств.

Скромность украшает

Ян рос застенчивым ребенком. Он и сейчас такой: не любит пафос и шумиху, которая обычно окружает артистов. Для него важно лишь признание публики на концерте, когда люди аплодируют и кричат «Браво!»

Фотохудожник и живописец

В своих художественных работах Ян чаще всего изображает природу и храмы. Он считает, что их всегда строили в самых красивых, энергетически наполненных местах. Еще Ян проводит авторские фотовыставки в России и за границей. В основном они также посвящены храмам, чаще всего псковским. Кстати, в Псков, где прошли детство и юность, Ян приезжает, чтобы поснимать с аэрокоптера местность.

Выбирает метро

Ян предпочитает передвигаться по Москве на общественном транспорте. Станция метро находится рядом с его домом. Метрополитен Яна устраивает потому, что в нем нет пробок. Да и скорость перемещения по городу выше. На машине Ян, конечно, тоже ездит. Он автомобилист с 30-летним стажем.

Со спортом на «ты»

Все детство и юность Ян занимался плаванием и легкой атлетикой. Получал грамоты, медали и юношеские разряды за участие в соревнованиях. Сейчас он продолжает следить за своей физической формой. Увлекается фитнесом, любит горные лыжи, велосипед и освоил сапсерфинг (разновидность серфинга, где серфер стоит на доске и гребет веслом. — «МВ»). А еще надеется освоить академическую греблю и научиться ездить верхом на лошади.

Любимая пасха

Ян всеяден. Может есть как изысканные блюда итальянской или французской кухни, так и картошку с грибами или любую другую простую пищу. Самое обожаемое блюдо — заварная пасха из творога, которую он уже 25 лет готовит по старому рецепту.

Счастливчик

Ян считает себя счастливым человеком. Он говорит, что счастье — это когда утром хочется идти на работу, а вечером — домой, а еще «когда приходишь в храм на службу и поешь на клиросе». Для Осина прикосновение к вечному важнее, чем материальные блага.