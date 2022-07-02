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«Острое отравление организма»: почему смертельно опасно лечить зубы под наркозом

Рафаэль Залян

Сюжеты: 

здоровье Эксклюзивы ВМ
Общество
«Острое отравление организма»: почему смертельно опасно лечить зубы под наркозом
Фото: Pexels

Страх перед стоматологами является одной из наиболее распространенных фобий. Многих пациентов пугает устрашающий звук бормашины, болевые ощущения и иные медицинские манипуляции, которые могут вызвать дискомфорт. И этот страх заставляет людей откладывать лечение зубов на максимально поздние сроки, что усложняет процесс оздоровления.

По словам врача-стоматолога Александра Аверина, пациентов, которые любят затягивать с лечением зубов, огромное множество. И практически каждого второго интересует, можно ли одним разом устранить все проблемы и желательно без болезненных ощущений:

— На самом деле все зависит от состояния зубов. Врач осматривает пациента и план стоматологического лечения. В среднем за один прием можно вылечить до восьми зубов. Главное, чтобы процедура не длилась больше шести часов. Единственный способ быстро и эффективно за один раз устранить проблемы — это использовать общий наркоз, но в этом случае имеется множество противопоказаний, несмотря на то, что современные методы анестезии не наносят никакого вреда здоровью. Но нужно помнить, что клиники и специалисты разные бывают.

Эксперт рекомендует лечить зубы под местной анестезией в несколько приемов, так как это не выбивает из жизненного графика, после процедуры можно управлять машиной и нет никаких противопоказаний.

В отдельных случаях применяется медикаментозная седация. К ней прибегают лишь в том случае, если у человека стоматофобия или боязнь любых манипуляций. Процедуру полностью контролирует анестезиолог, после нее не рекомендуется садиться за руль и имеется множество ограничений.

Например, чаще всего под наркозом проводится установка зубных имплантов. Это щепетильная и непростая процедура, так как занимает много времени. Чтобы полностью закрепить один имплант, нужно от 20 до 40 минут, а если их несколько, понадобится несколько часов:

— Определяющими условиями являются анатомические особенности челюсти пациента и позиция, куда планируется разместить имплант. Таким образом, установка имплантов может продолжаться от 20 минут до 2–4 часов. При этом за один прием можно установить от одного до десяти имплантов.

В свою очередь, врач — анестезиолог-реаниматолог Юлия Вавилова уточнила, что главным осложнением при местном наркозе остается смерть. Причин такого печального исхода множество:

— Следует раз и навсегда уяснить для себя, что наркоз — это практически острое отравление организма разрешенными медицинским сообществом средствами, которые контролируются врачами при введении. Однако медикаментозные препараты, используемые для введения пациента в «сон», дают свои осложнения. Всем известно, что это может завершиться анафилактической реакцией и летальным исходом.

Отдельные группы препаратов, по словам врача, негативно влияют на сосуды и сердце, что в итоге может привести к сердечной недостаточности.

Врачебная ошибка тоже никогда не исключена, заметила эксперт. Смерть может произойти не из-за халатности, как правило, а в результате использования дополнительных препаратов, без которых, в принципе, можно было обойтись во время обезболивания.

Собеседница «ВМ» предупредила, что обезопасить пациента от анафилактической реакции практически невозможно:

— Перед процедурой, операцией и любым вмешательством мы всегда спрашиваем пациента, была ли у него аллергия на какое-либо средство или продукты. Сложность еще в том, что с каждой новой процедурой, если их было несколько до этого, вероятность возникновения аллергической реакции увеличивается. Ведь любое средство является аллергеном. Попадая каждый раз в наш организм, оно вызывает выработку антигенов, и риск возникновения острой реакции возрастает.

Чтобы узнать, имеется ли у пациента аллергия на препарат, сдаются анализы на аллергены. В крови выявляются вещества, вырабатываемые в ответ на антигены. Как правило, это эозинофилы и сывороточный иммуноглобулин E. Первые показывают наличие гиперчувствительности, вторые помогают выявить, что именно вызывает острый иммунный ответ.

30 июня в подмосковном Пушкине полковник полиции умер после операции в стоматологической клинике. 49-летний мужчина лечил зубы в одной из частных клиник. Процедура проходила под общим наркозом. Мужчине должны были поставить шесть имплантов и две пломбы. За услуги он заплатил полмиллиона рублей. Перед процедурой он сдал все необходимые анализы, и его к ней допустили. Во время операции полицейскому стало плохо, его госпитализировали, однако он скончался в реанимационном отделении. В связи с этим Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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