«Защита от контрафакта»: какую косметику могут исключить из параллельного импорта

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Ассоциация крупных международных производителей «Русбренд» обратилась в Минпромторг с просьбой исключить из списка товаров параллельного импорта косметику и бытовую химию. Эксперты рассказали «Вечерней Москве», как параллельный импорт влияет на эту сферу товаров.

Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев объяснил «Вечерней Москве», почему ассоциация выступила с такой инициативой. По его словам, параллельный импорт брендов косметики, которые остались на российском рынке, будет создавать ненужную конкуренцию.

— Мы выступили с такой инициативой, потому что параллельный импорт в России все-таки не был разрешен полностью. Министерство говорило о том, что списки разрешенных товаров в приказе будут меняться исходя из оценки того, продолжают ли компании работать на нашем рынке. Мы подготовили список компаний, которые продолжают производство на территории РФ и импортируют свою продукцию. Это важно, потому что позволит усилить защиту бренда от контрафакта при ввозе на территорию России. Также из экономических соображений наш потребитель будет получать продукцию, к которой привык. Покупатели не будут теряться в выборе, как в случае если под одним наименованием они получат 15 разных упаковок, — рассказал Поповичев.

Эксперт отметил, что просьба исключить косметику и бытовую химию из списка товаров параллельного импорта относится только к тем брендам, которые продолжают свое производство и продажи в России.

— Это касается только той косметики и бытовой химии, которые остались в России. Мы провели анализ с учетом ситуации на рынке и работы компаний. Многие бренды продолжают производство в РФ. Отмечу, что такие поправки никак не затронут интересов потребителей, однако позволят обеспечить баланс интересов бизнеса и государства, — заявил он.

Собеседник «ВМ» отметил, что позиции тех брендов, которые ушли с российского рынка, нужно ввозить с помощью параллельного импорта. Это позволит качественно закрыть покупательскую потребность и даст россиянам возможность выбирать то, что им нравится.

— Министерство подробно изучает ситуацию на рынке косметики. И те бренды, которые ушли с российского рынка, можно будет ввозить посредством параллельного импорта. Приказ устроен таким образом, что там перечислены категории с наименованиями и кодами и даны определенные исключения. На глобальном рынке косметики существует огромное количество игроков. Россияне не будут испытывать дефицита парфюмерии, косметики и бытовой химии. Также у параллельных импортеров останется возможность расширять ассортимент, привозя на рынок новые бренды, в том числе международные и крупные, — сказал он.

Доктор экономических наук Леонид Холод рассказал «Вечерней Москве», почему некоторые бренды косметики необходимо исключить из списка товаров параллельного импорта. По его словам, это будет нарушать права производителей.

— Если производители косметики остались в России, то нет никакой необходимости в параллельном импорте их продукции. Нельзя нарушать их права таким образом. Они же продолжают продавать на российском рынке свою продукцию. Более того, я уверен, что эти компании сами могут завозить в Россию свои товары, которых не хватает, — сказал он.

Специалист подчеркнул, что в таком случае параллельный импорт не только ущемляет права компаний, но и может привести к появлению большого количества фальсификата.

— Большая доля стоимости косметики зависит от бренда производителя. А в такой ситуации компании не будут получать деньги за продажу. Также будет большое количество подделок, если не наладить правильную регулировку ввоза. Например, сделать духи совсем несложно, и их себестоимость небольшая, но за счет марки цена возрастает в тысячи раз. Естественно возникает соблазн сделать фальсифицированную продукцию и незаконно заработать много денег, — рассказал он.

Собеседник «ВМ» уверен, что России понадобится много лет, чтобы наладить собственное производство и поставлять на рынок косметику должного качества. Именно параллельный импорт сможет стабилизировать ситуацию в самые кратчайшие сроки.

— Многие виды косметики требуют большого количества денежных и временных затрат. Женская косметика состоит из огромного количества компонентов. Также важно соблюдать все санитарные нормы и технологии. Это очень сложное производство. Нашей стране понадобятся многие годы, чтобы организовать производство высокого уровня. Также нужно понимать рентабельность. Важно завоевать рынок, потому что косметику и бытовую химию обычно покупают ту, что на слуху и которая имеет большую популярность, — подытожил он.