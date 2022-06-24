Как Zara, только дешевле: какие индийские магазины могут открыться в России

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Президент РФ Владимир Путин заявил о намерении открыть индийские сетевые магазины в России. С вхождением бизнеса из Индии на российский рынок, ассортимент на продуктовых полках и в магазинах одежды пополнится качественными и недорогими категориями, рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин.

По его словам, в первую очередь в РФ придут бренды, которые производят элементы гардероба:

— Многие крупные компании, которые производят одежду, закупают ткань из Индии. Эта страна является одним из мировых лидеров по производству текстиля. Если в нашу страну зайдут такие фирмы как Urban, Koai, Suburban и Basque, наш рынок заполнится большим ассортиментом качественной продукции. Именно эти компании создают модели по аналогу с Zara.

Калинин убежден, что россияне получат прекрасные модели одежды с разными восточными мотивами:

— Сейчас наш рынок освобождается от западных компаний, и их места начнут занимать индийские и азиатские фирмы. Я уверен, что наши модники и модницы будут довольны новыми вариантами. Мы привыкли к западному стилю — худи, унисекс модели. В Индии несколько иной подход к созданию одежды, у них иной крой и позиций куда больше. Качество ткани лучше и цветовая палитра намного шире.

Эксперт отметил, что стоимость индийского импорта будет не на много дороже, чем марки, которые покинули РФ:

— Понимаете, та же Zara и подобные ей магазины закупали ткань для производства своих вещей у Индии. А если мы наладим логистику, стоимость товаров будет даже дешевле. То есть мы получим операторов, которые и сами производят, и создают ткань. И никто не сможет препятствовать этому сотрудничеству.

Полномасштабный переход на индийский рынок, по мнению эксперта, начнется, когда решатся вопросы таможенных путей, логистики и арендной платы.

— Должен выстроиться бизнес-рынок, мы же говорим о долгосрочном сотрудничестве, поэтому понадобится какое-то время для всех этих процессов. Кстати, премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал приказ, чтобы все барьеры, мешающие иностранному бизнесу из дружественных стран входить в РФ, были устранены. Надеюсь, что его услышат, — подчеркнул Калинин.

Эксперт также рассказал, что помимо сетевых магазинов одежды в РФ могут прийти супермаркеты и большие магазины с индийской продукцией.

— К нам придут недорогие позиции из пищевой индустрии и текстиля, что позволит пополнить прилавки качественными альтернативами западным поставкам, — добавил собеседник «ВМ».