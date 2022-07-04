Бешенцы: бесчинства беглецов с «незалежной» вызывают шок у граждан западных стран

Фото: picture alliance / Wiktor Dabkow

После начала российской спецоперации несколько миллионов граждан Украины выехали на Запад. Многие — это женщины и дети, спасающиеся из зоны боевых действий, и их можно понять. Но уехали не только они: в страны Евросоюза отправились даже ярые «свидомые» из Львова, Ровно и Хмельницкого.

Сейчас эти украинские «патриоты» наводят свои порядки в приютивших их государствах.

Русофобия чревата опасными последствиями. Трагикомичный случай произошел в немецкой деревне Вульфен неподалеку от города Галле. Добрая местная жительница пустила в свой дом группу украинских беженцев. Беглецы от войны оказались людьми, настроенными крайне воинственно. Устроив для самих себя бурный митинг, завершили они его торжественным сожжением во дворе домовладения своей добродетельницы российского флага. Заодно спалили и ее дом.

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«Махновщина» на выезде

Европа, не успев отойти от шока, вызванного нашествием толп иракских, ливийских, сирийских, африканских и афганских беженцев, вошла в новую фазу миграционного кризиса. Одномоментный приток миллионов жителей Украины вызвал не только гуманитарные и логистические проблемы, но и культурные.

Сегодня столицы многих европейских государств стали похожи на Киев. Центральные улицы и площади завешены желто-голубыми флагами, повсюду транспаранты, призывающие поддержать «незалежную» морально и материально. Обычными стали митинги, на которых шумные скопища людей поют тоскливые песни, рожденные в бандеровских схронах.

Буйство понаехавших, проблемы с перекрытием транспортных магистралей, горы мусора, оставляемые протестующими иностранцами после многочисленных антироссийских демонстраций, начинают все больше раздражать европейцев. Как и новоприобретенные украинские способы проведения досуга в виде коллективных прыжков под лозунгами типа «хто не скаче, той москаль». Привыкшие к размеренной жизни и спокойствию, европейцы абсолютно не рады превращению их городов в филиалы киевского майдана.

Больше всего беженцев из соседней страны приняла Польша. Конечно, многие из них просто тихо «пересиживают» войну. Но некоторые уже начинают вести себя «как дома», в лучших традициях нынешней украинской вседозволенности и «махновщины». Недавно польские соцсети взорвало убийство в Варшаве толпой пьяных украинцев польского парня. Тот вступился за девушку, к которой приставали «несчастные переселенцы», завязалась драка. От множества ножевых ранений молодой человек скончался по дороге в больницу.

Несмотря на возмущение местного населения, власти Польши предпочли преступление не заметить. Официальная Варшава сегодня — лучший друг официального Киева, и подобные «бытовые мелочи» не вписываются в канву политики «братских» взаимоотношений двух государств.

Тем более без последствий остаются в Польше русофобские выходки украинцев. Фактически не заметили местные власти нападение толпы возбужденных «бешенцев» на российского посла Сергея Андреева. Это произошло 9 мая во время возложения им венков на кладбище погибших при освобождении Польши советских воинов. Дипломата, его супругу и группу сотрудников посольства облили красной краской и не дали им пройти к мемориалу.

Похожее творится сейчас и в Латвии. Посол России в Риге Михаил Ванин констатирует: находящиеся здесь беженцы с Украины помогают местным националистам в осквернении российских мемориальных объектов.

По словам главы дипмиссии, никто не понес за это ответственности.

В «братской» Болгарии, «толерантной» Германии, других европейских странах — ситуация такая же. Везде при полном попустительстве властей принимающей беженцев страны объектами нападения становятся памятники освободителям Европы от фашизма и могилы наших павших солдат. Мертвые сраму не имут, а мы это запомним…

С другой стороны, украинские беженцы с изувеченной нацистской пропагандой психикой стали в Европе лучшей антирекламой «самостийной» Украины и оправданием цели специальной военной операции России.

То ли еще будет в сытых и сонных европейских городах, когда к своим выехавшим за границу семьям присоединятся «захистныки ридной нэньки Украины», сбежавшие с затрещавшего по всем швам фронта на Донбассе…

Фото: picture alliance / Wiktor Dabkow

Терпение заканчивается

Надо признать, что большинством европейцев, приютивших украинцев, двигало сострадание, но поведение части «несчастных» сначала изумляло, а теперь все больше вызывает недовольство у немцев, поляков, французов, чехов и англичан. Многие из принявших участие в судьбах «жертв войны» начинают осознавать, что это они сами стали «жертвами гуманизма». Общая моральная усталость от присутствия украинских беженцев, неадекватности поведения части из них и необходимости постоянно решать их проблемы ощущается во многих странах Европы.

Французская газета Le Figaro отмечает: «Многие французы, пообещавшие помочь украинцам, начинают разочаровываться спустя несколько месяцев после начала российской операции, вызвавшей бегство миллионов человек. Во Франции, по данным управления по вопросам иммиграции и интеграции, около 70 тысяч украинцев в настоящее время получают от государства прожиточное пособие, которое составляет 426 евро в месяц. Но этого обычно недостаточно для обеспечения автономии беженцев».

Необходимость выделения для обеспечения приехавших с Украины все новых и новых средств тревожит экономных европейцев во многих странах, а желание украинских беженцев получать все блага цивилизации абсолютно бесплатно откровенно возмущает.

«Проблема в том, что, даже получив социальное жилье, украинцы отказываются платить за коммунальные услуги, хотя деньги, рассчитанные на оплату счетов за электричество, включены в пособия, выдаваемые государством, — ропщет германское издание Die Welt. — Получив деньги, гости сразу отправляются покупать новую одежду».

В большинстве стран помощь беженцам финансируется как из благотворительных пожертвований, так и из государственных средств. Около 3,4 миллиарда евро на все страны — участницы кампании по приему и помощи беженцев выделено из бюджета Евросоюза по линии инициативы социально-экономической помощи REACT-EU, но и национальный ежегодный взнос в этот фонд для стран ЕС увеличен в полтора раза.

Значит, должна будет вырасти налоговая нагрузка на население европейских государств, которое и так пребывает в шоке от грядущего скачка цен на энергоносители из-за отказа правительств от закупок газа и нефти из России.

Какая «держава», такая и слава

Прагматичным и скаредным европейцам, умеющим считать каждый евроцент, становится не до гуманизма — самим бы выжить в условиях нарастающего кризиса. На этом печальном фоне все чаще хозяева квартир отказывают украинским беженцам в жилье и требуют от них покинуть предоставленные им помещения. К примеру, в Бельгии им сейчас массово приказывают выселяться, потому что начался отпускной сезон, а оставлять чужаков без присмотра владельцы не хотят: нет им доверия.

Власти это не комментируют, зато в бельгийских социальных сетях много сообщений, что беженцам с Украины «присуще чувство собственного превосходства», что они «не просят о помощи, а требуют ее», что «переселенцы не хотят договариваться, зато готовы обманывать». По телевидению страны крутят кадры: украинские женщины и дети спят теперь на вокзале в центре Брюсселя.

Сотни украинских семей остались без жилья в Великобритании после того, как прибыли в страну по визам, предусматривающим обеспечение их кровом. Газета Guardian со ссылкой на официальные данные сообщила, что в помощи нуждаются 480 украинских семей с детьми и 180 одиноких совершеннолетних лиц. Газета подчеркивает, что многие местные власти «относятся к украинским семьям как к бездомным».

Условия получения гуманитарного пособия для украинских беженцев ужесточили в Чехии. Мотивировка: чтобы не допустить в страну поток «дотационных туристов», которым ежемесячно выплачивается 5000 чешских крон (около 200 евро). Также правительство страны отныне будет покрывать медицинскую страховку, за исключением детей и пожилых людей, в течение максимум 150 дней. Ранее власти чешской столицы приняли решение закрыть центр помощи беженцам, поскольку город больше не располагает возможностями для их размещения. Живите, мол, где хотите.

Скандалы с выселением идут сейчас и в Болгарии. Там и так общество бурлило от возмущения: Болгария — одна из беднейших стран Евросоюза, она сама нуждается в помощи, поэтому украинцев должны принимать более богатые члены ЕС. Накануне начала курортного сезона владельцы отелей и гестхаусов в приморских регионах жестко потребовали от властей освободить помещения от проживающих в них с февраля и марта беженцев. Правительство откликнулось: курортная отрасль «кормит» бюджет страны. Для украинцев в центральной части Болгарии оперативно построили модульные городки. Но по сути это вагончики-бытовки с минимум удобств, где отсутствуют нормальные условия для жизни, а инфраструктура вокруг — чистое поле. Многие переезжать отказались, в ряде случаев местным властям для освобождения отелей пришлось задействовать полицию. О том, в каком состоянии соотечественники оставили номера в отелях, в соцсетях написала украинка.

Менеджер туристического агентства Buktravel из города Черновцы Наталья Андрусяк приехала в Болгарию в рамках ознакомительной поездки перед началом продажи пляжных туров (оказывается, война войной, а отпуска на Украине — по расписанию!). «Так стыдно мне еще не было никогда, — пишет туристический агент. — В одной из гостиниц нам отказались показать номера, потому что там три месяца жили украинские беженцы по программе правительства Болгарии.

Выяснилось, что номера «убиты» и реально нуждаются в реновации, туристов туда поселить не могут. Оказывается, наши временные переселенцы просто оставили после себя загаженные комнаты и кучу претензий от «почему нет all inclusive» до «мы не будем переселяться и ехать домой, наши дети нуждаются в морском воздухе». Понимая, что это могли быть единичные случаи, мы переспросили и услышали, что больше половины украинцев, которые «не видели конфликта», такое творили. Ссорились с персоналом, имели претензии к номерам, еде».

Фото: dpa/picture-alliance

Украинцы могут стать белыми неграми

Британский премьер-министр Борис Джонсон не исключил, что украинские беженцы в случае незаконного въезда в Великобританию могут быть высланы в Руанду. 13 апреля 2022 года подписано соглашение, по которому лица, признанные правительством нелегальными мигрантами, будут депортированы в эту африканскую страну для обработки документов, получения убежища и релокации.

23 июня Джонсон посетил руандийскую столицу Кигали. В ходе визита его спросили, могут ли быть депортированы в Руанду украинцы, прибывшие в Британию нелегальным способом. «Если вы приезжаете нелегально, я боюсь, что ответ будет таким: да, это может произойти», — заявил Борис Джонсон.

ЦИТАТА

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ:

— Европе раскрыли глаза украинские беженцы, она увидела, кого защищала — и в виде киевского режима, и тех людей, которые высмеивают европейцев, предоставляющих им хлеб и жилье.