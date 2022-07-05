Инвесторам рассказали про льготные варианты покупки недвижимости

Слева направо: сотрудник пресс-службы ЦУГИ Дарья Ребриш, участница роуд-шоу Ирина Волынская и представитель одного из российских банков Евгений Борисов / Фото: Прессслужба Центра управления городским имуществом

5 июля в столице прошло роуд-шоу под названием «Участвовать в торгах от города выгодно — и точка: объекты недвижимости для расширения бизнеса». На мероприятии предпринимателям продемонстрировали городские помещения для ведения бизнеса и рассказали о льготных ставках на аренду.

Роуд-шоу вот уже несколько лет организуются в городе Центром управления городским имуществом (ЦУГИ). Делается это для того, чтобы рассказать потенциальным инвесторам о коммерческих объектах недвижимости, познакомить их с мнением экспертов данной сферы.

На встречах инвесторам наглядно демонстрируют самые выгодные предложения для ведения бизнеса, рассказывают о всех тонкостях аренды городского имущества или его приобретения.

— Наши лоты достаточно разнообразны и пойдут как крупным инвесторам, так и представителям малого бизнеса. Самое главное преимущество таких сделок в том, что они абсолютно прозрачны и город предоставляет покупателю или арендатору всю необходимую документацию заранее. А цена на такие объекты нередко бывает ниже рыночной, — рассказала начальник управления имущественного фонда Елена Бальчугова.

К примеру, на роуд-шоу был представлен объект, расположенный по адресу: улица Краснобогатырская, 27, в Восточном округе. Помещение находится в здании жилого дома, в одном из самых густонаселенных районов округа — Богородском. Здесь хорошо развита инфраструктура, но отсутствуют продуктовые магазины шаговой доступности. Именно поэтому на роуд-шоу руководитель отдела коммерческой недвижимости одного из столичных агентств Светлана Дергунова предлагает будущим инвесторам открыть в этом помещении гастромаркет. Он окупится всего за несколько лет, что является небольшим сроком для такой сделки.

— Мы постоянно консультируем участников роуд-шоу. Многие приобретают помещение и не знают, что с ним делать. А мы анализируем население района, уровень его дохода, где расположен объект, общую инфраструктуру и дорожное сообщение. В итоге предлагаем несколько выгодных вариантов для ведения бизнеса, — отмечает Дергунова.

Более того, инвесторам даже помогают найти недостающие финансовые средства для покупки того или иного объекта. Важно, что этим занимаются проверенные специалисты, которые анализируют и разрабатывают выгодные кредитные и страховые схемы.

— Нам очень важно оставаться надежными партнерами и помогать людям воплощать их идеи в жизнь. Мы давно сотрудничаем с ЦУГИ и за это время предложили конкурентоспособные ставки по кредитам для малого и крупного бизнеса — в среднем 7 процентов. За последние несколько лет к нам обратилась почти сотня участников городских роуд-шоу, — рассказал представитель одного из российских банков Евгений Борисов.

Москвичка Ирина Волынская пришла на это роуд-шоу после удачно совершенной сделки.

Женщина посещает мероприятия этого формата уже несколько лет и благодаря ЦУГИ в прошлом году приобрела успешный объект недвижимости для ведения коммерческой деятельности. Но решила не останавливаться на достигнутом и теперь планирует приобрести еще один лот, который расположен в Северном округе Москвы.

— Приятно, что на каждом шоу всегда есть эксперты, которые разбирают возможности коммерческого предложения досконально и рассказывают, какой вид деятельности для них подойдет. Благодаря поддержке ЦУГИ мне удалось построить успешный бизнес, выйти на быструю окупаемость. Уверена, что без их рекомендаций я бы не справилась, — поделилась Волынская.

В ходе роуд-шоу его участники могли узнать больше информации о перспективных объектах недвижимости, обменяться полезными контактами, выслушать мнения экспертов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Всего на роуд-шоу было представлено 10 нежилых помещений для ведения коммерческой деятельности. Максимальная площадь объектов составила 2941 квадратный метр. Средняя стоимость каждого объекта — 7 миллионов рублей. В мероприятии приняли участие около 50 инвесторов. Всего на инвестиционном портале Москвы выставлено на продажу или аренду 2851 нежилое помещение в 11 городских округах.