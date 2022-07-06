Екатерина Капустина: Печатная отрасль всегда держит руку на пульсе и меняется для москвичей

Фото: Из личного архива

6 июня день рождения отмечает генеральный директор КП «Мосгорпечать» Екатерина Капустина. Ей исполнилось 55 лет.

— Екатерина Геннадьевна, как вы отметите юбилей? И чувствуете ли вы себя на свой возраст?

— Как и всегда, с коллегами и родственниками. Цифры меня не пугают. Чувствую себя в тонусе и нужной. В следующем году будет уже 30 лет, как я работаю в печатной отрасли. Но я готова трудиться и еще двадцать лет.

— Какой подарок был для вас самым неожиданным?

— Самокат. Презентовали его мне, кстати, коллеги, чтобы я ездила мимо киосков и проверяла их работу. Все знают о том, что я не прохожу мимо киосков. Обязательно каждый фотографирую, чтобы понимать, на что нужно обратить внимание в дальнейшей работе.

— А за сколькими объектами приходится следить?

— Сегодня КП «Мосгорпечать» курирует в столице около 1800 таких объектов. Наша задача — учитывать спрос на эти киоски. Для того чтобы не только старшее поколение, но и молодые люди к ним подходили и приобретали печатную продукцию, мы сейчас прорабатываем новую концепцию развития. А еще обсуждаем новый ассортимент, чтобы каждый смог найти для себя что-то полезное.

— А как вы пришли в печатную отрасль?

— По специальности я инженер-конструктор. Когда нужно было выбирать профессию, мои однокурсники пошли работать в печать. Вообще, раньше в дефиците были даже вакансии продавцов печатной продукции. Так что с легкой руки одной из однокурсниц я пришла трудиться в киосковую сеть. Начинала работать менеджером. А потом, для того чтобы понять, как строить бизнес и что делать, чтобы печатная продукция была востребована и прибыльна, я решила пойти поработать в киоске. Трудилась там три месяца.

— Вы работаете уже почти 30 лет. Не хотелось ли вам кардинально сменить сферу деятельности?

— Что вы! Несмотря на то что у меня большой стаж работы в этой отрасли, скучно мне никогда не было. Потому как я всегда ищу пути каких-то новых решений. А еще знаю всех издателей, всех распространителей города. Это моя стихия. Мне очень нравится моя работа. Да и вокруг происходят разные события — то пандемия, то санкции... Мы никогда не стоим в стороне, я всегда стараюсь держать руку на пульсе.

Редакция газеты «Вечерняя Москва» поздравляет Екатерину Капустину с юбилеем, желает счастья, здоровья и вечного оптимизма!