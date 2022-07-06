«Физтех» принимает эстафету: новые станции Люблинско-Дмитровской линии будут готовы к концу года

Проект вестибюля будущей станции «Яхромская» северного участка Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена / Фото: Stroi.mos.ru

5 июня в столичном Стройкомплексе рассказали о работах на Люблинско-Дмитровской линии метро.

В работе у строителей три станции — «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех». Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, сдать их планируется к концу следующего года. У жителей пяти столичных районов — Бескудниковского, Дмитровского, Восточного Дегунина, Лианозова и Северный — появится метро в пешей доступности. Благодаря новым станциям они сэкономят на поездках до 20 минут.

«Яхромская» станет следующей станцией после «Селигерской». Сейчас бригады ведут здесь обратную засыпку котлована. В отличие от своих предшественниц станция глубокого заложения «Яхромская» расположена ближе к поверхности. Сейчас рабочие укладывают песок, тщательно утрамбовывая его. Почти полтора десятка человек должны уложить полутораметровый пласт над основными конструкциями. Позже к делу подключатся бульдозеры, которые добавят слой на поверхности. В следующем году территорию здесь благоустроят.

«Яхромская» будет иметь четыре выхода в город — по два на каждой стороне Дмитровского шоссе.

— Монолит первого вестибюля уже готов, к возведению второго бригады приступят в этом месяце, — рассказал «Вечерке» начальник участка № 5 «Тоннельного отряда № 6» «Мосметростроя» Александр Сухомлинов.

Следующей на Люблинско-Дмитровской линии будет станция «Лианозово». В данный момент вестибюль станции присоединили к существующему подземному переходу под Дмитровским шоссе. Параллельно ведется отделка вестибюля. К осени станцию соединят с выходом эскалаторами.

На конечной станции — «Физтехе» — уже завершено ограждение котлована, идет сооружение монолитных конструкций на вестибюле и оборотных тупиках. Все станции уже соединены тоннелями. Проходившие пути под землей щиты «Ирина», «Татьяна» и «Клавдия» пока отдыхают на обслуживании: этим тяжелым машинам необходим ремонт, чтобы позже перейти на строительство перегонов на других направлениях столичного метрополитена.

Теперь главная задача строителей на продлении салатовой ветки — соорудить монолит станций, провести инженерные коммуникации и сделать вестибюли комфортными для пассажиров. В «Мосметрострое» отметили, что гидрогеология в северных районах проще, чем на предшествующих участках Люблинско-Дмитровской линии.

ЦИФРА

55 различных инженерных систем в среднем устанавливают на каждой новой станции Московского метрополитена.

КСТАТИ

Сооружение тоннелей на Люблинско-Дмитровской линии метрополитена закончили одновременно три проходческих щита. Всего же в городе находится порядка 30 таких машин.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Изначально новый участок ветки предполагалось строить в наземном исполнении. После обращения москвичей проект пересмотрели, продлив линию под землей.