Инженеры будущего: правительственные гранты обеспечат начинающих московских изобретателей современным оборудованием и поддержкой ученых

Исполнительный директор инженерной школы МГТУ имени Баумана Алексей Подчуфаров около капсулы российского космического корабля «Союз ТМА-04М», которая пробыла в космосе почти 125 суток. Она вдохновляет студентов на создание своих проектов для изучение Вселенной / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

На базе семи московских университетов создадут передовые инженерные школы. Корреспондент «Вечерней Москве» узнал, какие перспективы открывают перед студентами занятия в них.

Столы в лаборатории конструкторского бюро прорывных космических исследований и технологий МГТУ имени Баумана заставлены научным оборудованием. Среди них — студенческое изобретение «Ярило 4». На вид прибор напоминает небольшой макет небоскреба. Но на самом деле это наноспутник с серьезной «начинкой».

— Этот прибор способен измерять показатели космической радиации, — рассказывает начальник конструкторского бюро Дмитрий Рачкин.

Этот проект — не единственный, созданный студентами МГТУ имени Баумана. Многие ребята, которые учатся в вузе, разрабатывают свои изобретения. А в новой инженерной школе при помощи ученых-кураторов и современного оборудования они смогут совершенствовать их и создавать полноценные конкурентоспособные продукты.

— Инженерная школа, созданная в МГТУ имени Баумана при поддержке Роскосмоса, ставит перед собой цель — подготовить специалистов в области системной инженерии ракетно-космической отрасли, — рассказал исполнительный директор инженерной школы при университете Алексей Подчуфаров. — Выпускники нашей школы будут руководить проектированием, производством и эксплуатацией ракетно-космической техники.

Алексей Подчуфаров отметил, что образовательные программы включают не только теоретическое обучение, но и практическую работу на предприятии, взаимодействие с опытными наставниками.

— В частности, мы планируем построить «имитатор космоса». Там будем проводить испытания малых космических аппаратов, инновационных материалов и ракетных двигателей, — добавил Подчуфаров.

Грант на создание инженерных школ также выиграл Московский авиационный институт.

— В числе наших проектов — создание прозрачных кабин на базе технологий синтетического зрения и оптимизация человеко-машинных интерфейсов, востребованных при разработке и модернизации многих самолетов и вертолетов, — рассказал глава инженерной школы МАИ Дмитрий Кайсин.

Еще одним столичным университетом-победителем стал Московский физико-технический институт. Там будут готовить кадры в области создания радиолокационных и радионавигационных систем. А в Российском химико-технологическом университете имени Д. И. Менделеева будут работать в сфере химического машиностроения.

Благодаря новому федеральному проекту о передовых инженерных школах в стране уже через несколько лет появятся тысячи молодых специалистов-практиков, которые будут способны создать инновационные продукты на благо России и заместить западные технологии в самых разных областях.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В рамках реализации федерального проекта «Передовые инженерные школы» к 2024 году 28 000 преподавателей повысят квалификацию и пройдут стажировки в высокотехнологичных компаниях. Будет выделено более 1000 грантов на прохождение практики, а также создано более 500 новых программ подготовки инженерных кадров, разработанных совместно с технологическими партнерами.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья Сапронова, эксперт Комитета по вопросам образования Московской торгово-промышленной палаты:

— Сегодня система образования ориентируется на то, чтобы дать студентам больше практического опыта. Это помогает ребятам обрести необходимые навыки, а работодателям — испытать молодых специалистов и в дальнейшем пригласить их на работу. Внедрение возможности для практики обучающихся напрямую у работодателей — это будущее образования. Федеральный проект серьезно поможет как студентам, так и преподавателям. Последние смогут пройти курсы повышения квалификации и узнать больше о реальных условиях работы.