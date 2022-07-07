Рама и покрышки для велосипеда: как правильно выбрать

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Лето — время долгих прогулок и яркого отдыха. Многие достают с балконов свои велосипеды или начинают снова активно пользоваться арендой этим мини транспортным средством. Конечно, чтобы прогулка на велосипеде доставила удовольствие, важно чтобы он был идеально подобран по росту и весу.

Причина в том, что неправильная посадка на велосипеде может серьезно навредить при поездке позвоночнику и коленно-локтевым суставам.

Важно понимать, что размер велосипеда — это, по сути, размер его рамы. Чтобы выбрать правильную раму, нужно произвести несколько важных манипуляций.

Первый шаг, пожалуй, самый простой — измерьте свой рост. После этого решите, какой тип велосипеда вы хотите. Это зависит от того, где вы будете кататься на нем чаще всего: в городе, в деревне, в лесу, в горах. Исходя из этого существуют, например, горный, шоссейный, гравийный и другие велосипеды. Не менее важно обратить внимание на вынос руля, высоту седла, подседельный штырь и положение седла в нем. Для этого необходимо попросить прокатиться на велосипеде, чтобы понять, насколько вам будет удобно на нем передвигаться.

Как выбрать рамы в зависимости от роста

Рост велосипедиста, см — Размер рамы велосипеда в см:

155-165 — 48-51

165-170 — 51-53

170-175 — 53-55

175-180 — 55-58

180-185 — 58-61

185-190 — 61-63

190-195 — 63-65

195-200 — 65-...

Выбор покрышек для велосипеда

Покрышки отличаются друг от друга назначением, размерами и рисунком протектора. Перед их покупкой необходимо изучить предложения в различных магазинах, выяснить главные моменты их устройства и другие факторы.

Покрышка для велосипеда имеет несложное устройство. В частности, она состоит из протектора — наружной резиновой части, обеспечивающей сцепление с дорогой и предохраняющей каркас от повреждений. Также в составные части входят каркас (силовая часть покрышки), боковина (часть между плечевой зоной и бортом) и бортовое кольцо (основа борта).

Как выбрать покрышки по типу протектора

Протекторы могут отличаться в зависимости от дорожной поверхности, по которой велосипедисту предстоит передвигаться:

Зимняя резина — на протекторе установлены шипы из металла. Подходит именно для зимы, поскольку на этих шинах можно спокойно ехать по льду и снегу. Слик — узкие и почти лысые покрышки, в некоторых случаях на них может быть мелкий протектор. На них можно ехать только по ровной дороге, благодаря чему удается достичь большого наката. Полуслик — по центре протектора почти нет рисунка, но по его бокам есть шипы небольшого размера. На таких покрышках можно ехать одинаково спокойно как по ровному асфальту, так и по высохшей грязевой дороге. Дертовая — такие покрышки имеют много шипов, являются прекрасным вариантом для песчаных или грунтовых дорог.

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Также при выборе покрышек следует смотреть на материал, из которых они были изготовлены. Если материал неудачный, на покрышке останется напыление — это станет заметно, если провести по поверхности. Кроме того, боковые стенки должны быть ровными, а бортовой шнур не должен иметь загибов и заломов.

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