Воспитание — дело семейное: истории супружеских пар из центров для детей-сирот

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Говорят, что противоположности притягиваются. Но, безусловно, всегда есть то, что объединяет супругов: общие взгляды на жизнь, общие цели. Поэтому неудивительно, когда муж и жена выбирают для себя работу в одной сфере. В соцзащите есть немало таких пар. В День семьи, любви и верности рассказываем несколько историй супругов из столичных центров для детей-сирот.

Жанна и Сергей Пронины работают в Центре содействия семейному воспитанию «Алые паруса» с 2014 года. В этом году они отпраздновали жемчужную свадьбу — 30 лет, у супругов есть взрослая дочь. В юности Сергей работал водителем, а позже вместе с Жанной получил театральное образование. Но в итоге их объединила социальная сфера.

Жанна и Сергей — социальные педагоги семейной группы: каждый день они заботятся о детях-сиротах. На двоих у Прониных 16 мальчишек разного возраста, которые в любой момент могут обратиться к ним за помощью. Помимо решения практических и бытовых проблем, Сергей ставит спектакли с ребятами в театральной студии центра «НЭКСТ», Жанна по субботам занимается с детьми актерским мастерством. Воспитанники очень любят своих педагогов, уважают их справедливость и открытость.

— Понимаем с Сергеем друг друга буквально по глазам. Ребята обращаются к нему за мужской помощью, ко мне больше как к маме. Мальчики видят нашу взаимовыручку, как мы общаемся друг с другом. Наблюдают, как мы решаем спорные вопросы. Так как мы люди творческие и артистичные, можем и подыграть друг другу, если замечаем, что ребята заинтересованно наблюдают, как разрешится какая-нибудь ситуация. Хотим, чтобы они видели, как мирно и бережно друг с другом можно взаимодействовать, — говорит Жанна Пронина.

Подростки обращают внимание на общение не только между педагогами, но и между супругами.

— Мои хитрецы иногда уже улыбаются и ждут, когда Жанна войдет в группу и что-то скажет. И на мою реакцию смотрят — что же я отвечу? Есть ответственность и с этой стороны — показать правильный пример, — отмечает Сергей.

Секрет успешной семейно-трудовой жизни от супругов Прониных: «Слышать друг друга, прощать ошибки и любить!»

Работа нашей жизни

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

— Все началось много лет назад, когда я устроился воспитателем в Центр содействия семейному воспитанию «Молодая гвардия». Думал, что это временно, но оказалось навсегда. Работа с детьми — сложная, но динамичная и увлекающая. Она заставляет тебя двигаться вперед, радоваться каждому достижению твоих подопечных, — рассказывает воспитатель Сергей Козаченко.

Его супруга Татьяна Односумова работает педагогом допобразования.

— Помню Татьяну еще молодой девушкой, которая робко ждала приема у директора, немного волнуясь. Спустя время поняла, что это настоящий профессионал своего дела. Любой маленький лоскутик ткани становится в ее руках интересной поделкой. Она вдохновляет на творчество не только ребят, но и сотрудников центра. Помогает детям научиться ухаживать за своей одеждой, что им очень пригодится в самостоятельной жизни. Без ее украшений сцены не проходит ни одно праздничное мероприятие. Иногда удивляешься, откуда она черпает свои идеи, — вспоминает воспитатель центра Елена Кушева.

Семейная пара служит примером крепкой и дружной семьи.

— Работа с детьми — это дело всей нашей жизни. Поэтому стараемся поддерживать и помогать друг другу, — делится Татьяна.

Вместе на арене цирка и дома

В Центре содействия семейному воспитанию имени Ю.В. Никулина работают несколько семейных пар.

Одна из них — педагоги допобразования Виктория Биляуэр и Константин Гвоздецкий, представители известных цирковых династий, артисты Московского цирка Никулина на Цветном бульваре. Их номера в жанре «акробаты на мачте», с которыми они выступают на арене, являются победителями и призерами международных цирковых фестивалей. Супруги во всем поддерживают друг друга, у них общие интересы в жизни и на работе.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Молодые люди не только талантливые артисты, но и прекрасные педагоги. Виктория пришла в центр имени Ю.В. Никулина продолжать традиции своей семьи. Ее родители за много лет работы обучили цирковому искусству несколько поколений рябят из ЦССВ.

Сегодня под руководством Виктории дети постигают секреты эквилибра, а Константин обучает мальчишек и девчонок акробатике. Супруги с удовольствием ставят вместе с воспитанниками интересные номера и спектакли. Ребята учатся у них не только цирковому искусству, но и видят перед собой пример правильных семейных взаимоотношений, основанных на любви и уважении.

Справочно

Узнать больше о жизни столичных центров содействия семейному воспитанию вы можете на портале «Моя новая семья». Полезную информацию для себя там найдут будущие и состоявшиеся приемные родители, выпускники ЦССВ и приемных семей, а также все, кто интересуется темой помощи детям, оставшимся без родительского попечения.