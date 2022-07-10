До отпуска неделя, а ты не похудела: как подготовиться к отдыху в короткий срок
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
Лето — сезон отпусков. Немного похудеть или улучшить состояние кожи за короткий срок можно с помощью специальных гаджетов. Вместе с косметологом Александрой Котовой «Вечерка» разбиралась, какие из этих средств наиболее эффективны.
Гаджеты для красоты не стоит воспринимать как панацею, но в качестве дополнительного средства для ухода они работают безотказно. Не думайте, что без правильного питания и регулярного ухода за собой можно добиться сильного эффекта за короткий срок. Но иногда они могут заменить поход к косметологу.
Легинсы с эффектом сауны
Благодаря им, как обещает производитель, можно сделать занятия в спортзале эффективнее — специальный материал нагревает кожу, из-за чего из нее выводятся лишняя вода, токсины и уменьшается жировая прослойка.
— Эффект схож с тем, который дает обертывание. Я бы рекомендовала начинать тренировки в таких легинсах не позднее чем за две недели до отпуска — так можно достичь накопительного эффекта. Однако не стоит носить их более двух часов из-за риска раздражения кожи, — комментирует врач.
Цена: 1200 рублей.
Ультразвуковой скрабер для лица
Аппарат заменяет поход к косметологу — подтягивает кожу, очищает ее от комедонов (признаки акне или угревой сыпи. — «МВ») и препятствует появлению отеков.
— Всего за неделю использования можно увидеть эффект. В первую очередь это отсутствие отеков и новых воспалений. Однако важно регулярно дезинфицировать устройство и не использовать его при ожогах и ранах на лице, — рассказывает Александра Котова.
Цена: 900 рублей.
Аппарат для мезотерапии
Электрический аппарат выполняет сразу несколько функций. Гаджет позволяет не только очистить кожу лица с помощью ролика-насадки, но и сделать ее более гладкой.
— Лучше начинать пользоваться этим средством примерно за полторы недели до отпуска, вместе с тоником для лица, гелем для умывания и увлажняющим кремом. Так вы подготовите свою кожу к воздействию солнца и предотвратите ее старение, — отметила Александра Котова.
Цена: 1200 рублей.
Лифтинг-массажер для лица
Такой девайс поможет быстро привести лицо в порядок, избавить его от признаков усталости.
— Массажер за несколько недель подтянет мышцы лица, избавит от морщин и самое важное — восстановит гидролипидный слой, который не дает коже потускнеть. Однако женщинам с розацеа (хроническое кожное заболевание, проявляющееся покраснением кожных покровов. — «МВ») я не рекомендую им пользоваться, — добавила Котова.
Цена: 1000 рублей.
Электрический вакуумный массажер
Устройство помогает провести сеанс массажа дома — благодаря ему мышцы расслабляются, уменьшаются проявления целлюлита и растяжек. Проводить такую процедуру надо каждый день и желательно минимум за неделю до отпуска.
Цена: 4600 рублей.