Солнце, воздух и вода: врач рассказал, как избежать опасностей в жаркую погоду

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Солнце, воздух и вода это основные источники здоровья, бодрости, работоспособности и долголетия, самые значительные и дорогие богатства человека. Однако аномальная жара может поспособствовать перегреву и обезвоживанию организма. Как защитить себя в условиях жаркого лета и не перегреться на солнце — в материале «Вечерней Москвы».

«Куда редко заглядывает солнце, туда часто заходит врач»

«ВМ» побеседовала о пользе солнца и опасностях долгого нахождения под ним с заместителем главного врача по медицинской части в ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Тверь», врачом-неврологом, доктором медицинских наук Геннадием Ждановым.

— Солнечные лучи — отличный антидепрессант, они способствуют синтезу «гормона счастья» серотонина, который значительно улучшает настроение, заряжает позитивом, повышает либидо, а так же дофамина, увеличивающего нашу активность, работоспособность, — рассказал он.

Кроме того, под влиянием ультрафиолетовых лучей в коже синтезируется витамин D, который поддерживает концентрацию кальция в крови в пределах нормы, укрепляет костную ткань и улучшает работу иммунной системы. Солнечные лучи обладают антибактериальным действием и способны убивать большинство болезнетворных микроорганизмов, избавляя организм от разного вида инфекций, способствуют заживлению ран, предупреждают угревые высыпания на коже. Также солнечный свет улучшает обмен веществ, повышает уровень гемоглобина в крови, нормализует работу кроветворной системы и регулирует выработку мелатонина — гормона сна.

— Благоприятное влияние солнечных лучей оказывается на работу головного мозга, желудочно-кишечного тракта, они расширяют сосуды, насыщают клетки организма кислородом. Позитивное влияние на организм человека подтверждается и итальянской пословицей «куда редко заглядывает солнце, туда часто заходит врач», — отметил Жданов.

Дольше гулять летом полезно не только для принятия солнечных ванн, но и для того, чтобы больше времени провести на воздухе, поскольку свежий, насыщенный кислородом воздух тоже помогает укреплению здоровья. Приятный чистый запах деревьев способствует расслаблению, снижает чувство усталости и стресса. Исследования проведенные в Стэнфордском университете доказали, что полтора часа, проведенные на природе в парке или лесу, помогают снизить активность той области мозга, которая отвечает за негативные эмоции. Таким образом, проживающие за городом люди менее склонны к агрессии, негативу и депрессии.

Опасности солнца

Жданов напомнил, что организм человека на 70 процентов состоит из воды, и это очень важная составляющая — она нормализует пищеварение, участвует в терморегуляции, улучшает работу сердечно-сосудистой и нервной систем, помогает выводить из организма шлаки, токсины, вредные соли. В жару каждый человек стремится оказаться поближе к воде. Купание и плавание в естественных водоемах, особенно в морской воде, это лучший способ подарить организму здоровье и бодрость: повысить устойчивость к простудным заболеваниям, стимулировать работу органов и жизненно важных систем организма, улучшить обмен веществ. Вместе с тем не стоит забывать, что избыточное влияние солнечных лучей может вызвать серьезное и негативное воздействие на организм, а недостаток воды привести к обезвоживанию.

— Солнечные лучи, нагревая голову, вызывают перегревание головного мозга, расширение мозговых артерий, нарушение работы центров, ответственных за действие основных органов и систем. Длительное нахождение под солнцем без головного убора может привести к тепловому или солнечному удару. Наиболее часто солнечный удар получают дети, пожилые и страдающие различными хроническими заболеваниями, в первую очередь — сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это обусловлено нарушением механизмов терморегуляции организма, — пояснил врач.

Он добавил, что тепловой и солнечный удары развиваются быстро. Им способствуют не только высокая температура и влажность воздуха, но и плотная, плохо пропускающая воздух одежда, физическое перенапряжение, употребление алкоголя и переедание. Первыми признаками солнечного удара являются головная боль, общая слабость, вялость, сонливость, головокружение, тошнота, рвота. Появляется сухость во рту, сильная жажда, лицо становится багровым или бледным, учащается пульс, дыхание, повышается или снижается артериальное давление, возникают неприятные ощущения в области сердца. Температура тела повышается до отметки от 39 до 41 градусов. Если не оказать медицинскую помощь вовремя, у пострадавшего могут начаться галлюцинации, бред, судороги, иногда человек и вовсе теряет сознание, возможна даже остановка дыхания и сердечной деятельности. При появлении признаков теплового и солнечного удара необходимо срочно вызвать «скорую» и оказать первую медицинскую. Жданов поделился инструкциями на такой случай.

— Прежде всего, уложите пострадавшего в скрытое от солнца прохладное место, так, что бы голова находилась на одном уровне с туловищем. Затем ослабьте тугой воротник или галстук, смочите лицо холодной водой и оботрите тело мокрым полотенцем. Если это возможно, то положите на лоб холодный компрессом, пакет со льдом или холодные примочки.

В случае, если пострадавший в сознании, нужно напоить его прохладной водой, лучше минеральной негазированной или подсоленной (половина чайной ложки на стакан воды).

Как спастись от перегревания, теплового и солнечного удара

— Избегайте пребывания на летнем солнцепеке в период наиболее высокой солнечной активности — с 11 до 15 часов. Перенесите интенсивные занятия спортом и физкультурой на утренние или вечерние часы, когда температура воздуха не такая высокая. Носите легкую и свободную одежду из натуральных тканей. Откажитесь от обтягивающих тело ремней и защитите голову от солнечных лучей убором. Для защиты глаз используйте солнцезащитные очки, —перечислил невролог.

Также важно увеличить количество потребления жидкости: это может быть вода комнатной температуры, квас, морс или зеленый чай. В жару лучше отказаться от курения, употребления алкоголя, крепкого черного чая и кофе. Косметика и большое количество кремов тоже не приветствуются, поскольку мешают нормальному функционированию кожных покровов.

— Загорайте под тентом, а после солнечной ванны принимайте душ. Не загорайте на голодный желудок и сразу после еды. Солнечные ванны принимайте после приема пищи. Лето — замечательное время года. Солнце полезно как лекарство в разумных дозировках, поэтому будьте бдительными и не злоупотребляйте солнечными ваннами, заботьтесь о своем здоровье, — подытожил Жданов.

Эти рекомендации актуальны этим летом, когда словосочетание «аномальная жара» слышится особенно часто. Так, 7 июля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в России ввели новые климатические нормы, а понятие «температурная аномалия» было актуализировано с учетом изменения климата за последние 30 лет. По его словам, в Москве норма для июля повысилась на 1,5 градуса, что является очень высоким показателем.