Максимальный комфорт: все больше предприятий размещает свои производства в столичных технопарках, которые помогают им активно развиваться

Технический директор компании по производству изделий из металла Алексей Веялко держит в руках созданную на предприятии специальную оснастку для оборудования промпредприятий, которая называется «нулевая точка». В стране такую продукцию выпускает только этот завод / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

12 июля производственной площадке «Калибр», которая с 2015 года имеет статус технопарка, исполняется 90 лет. «Вечерняя Москва» узнала, над чем сейчас работают резиденты этого предприятия.

История предприятия начинается в 1932 году с одноименного завода, который занимался производством точных измерительных приборов. «Калибр» был знаменит на весь Советский Союз качеством своей продукции и масштабами производства. Кроме того, он не раз получал награды как всесоюзных, так и зарубежных выставок.

Статус технопарка производственная площадка получила в 2015 году. С этого момента началась новая история «Калибра».

— Основная цель любого технопарка сформировать экосистему и оказывать содействие и информирование в предоставлении мер поддержки. Наша команда ежегодно помогает своим резидентам оперативно получить информацию о субсидиях, подать заявку, оформить презентацию проектов, — рассказал генеральный директор технопарка Сергей Севостьянов.

«Калибр» — уникальное пространство, которое объединяет более 100 высокотехнологичных компаний. На его территории расположены предприятия, занимающиеся приборостроением, аддитивными технологиями, беспилотным и электротранспортом, водородной энергетикой, телекоммуникациями и даже медицинскими исследованиями. Но есть среди них и промышленное предприятие, которое развивает историческое направление «Калибра» — металлообработку.

— Когда мы выбирали, где нам разместить свое производство, выбор остановили на этом технопарке. И не случайно, — поделился технический директор компании по производству изделий из металла Алексей Веялко. — Во-первых, здесь были выгодные условия по аренде. Во-вторых, руководство «Калибра» было в нас заинтересовано, они во многом шли навстречу. Например, нам нужно было много электричества для работы, и они протянули для нас еще один кабель.

Также статус резидента технопарка дает право на получение различных налоговых льгот и преимущества при подаче заявки на субсидии.

— Мы занимаемся производством технологической оснастки для металлообрабатывающих предприятий, а в прошлом году при поддержке Фонда содействия развитию инноваций локализовали и запустили в серийное производство самый сложный элемент «нулевая точка» — это устройство при работе в станках обеспечивает быструю установку оснастки или детали с точностью менее пяти микрон, — поделился Алексей Веялко, уточнив, что его компания активно работает в области импортозамещения.

Оснастка, производимая предприятием, крайне необходима промышленным предприятиям не только Москвы, но и всей страны, ведь она позволяет повысить производительность, снизить количество брака, а также ускорить внедрение разных технологических новинок.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Сейчас специальные статусы промкомплекса, технопарка, якорного резидента имеют 122 компании, из них 64 промкомплекса, 41 технопарк и 17 якорных резидентов, в которых трудятся около 130 тысяч человек. Общий объем инвестиций в развитие этих компаний за последние 5 лет составил почти 112 миллиардов рублей. Общий объем налоговых льгот — 3,9 миллиарда рублей в год.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владислав Овчинский, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы:

— Кластерный подход — один из основных векторов развития промышленности города. Он позволяет стимулировать увеличение занятости населения, заработной платы, повышать эффективность и устойчивость экономики, что в свою очередь способствует развитию региона. Город активно поддерживает развитие промышленности и появление новых высокотехнологичных производств. Помимо технопарков, в которых располагается много промышленных предприятий, в столице работает Особая экономическая зона «Технополис «Москва».