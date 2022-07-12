75 процентов выпускников Колледжа по подготовке соцработников уже получили предложения о работе

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Колледж по подготовке социальных работников, который сами студенты часто называют Колледжем добрых дел, является флагманским образовательным центром по подготовке кадров столичного Департамента труда и социальной защиты населения. Здесь не просто учат соответствовать профессиональным стандартам, а реализуют программу «бесшовного образования» с первого курса закрепляя студентов за потенциальным работодателем и подбирая образовательную траекторию так, чтобы получить максимум полезных и необходимых при работе навыков.

В этом году выпускниками Колледжа стали около 200 ребят, которые на протяжении всего обучения получали не только знания и навыки в соответствии с образовательными стандартами, но и формировали компетенции, которые работодатели формулируют в своем запросе к будущим специалистам. Выпускники колледжа изнутри знают, что такое социальная отрасль — они участвовали в волонтерских проектах, проходили практику в подведомственных организациях во время обучения и не словом, а делом участвовали в организации социальной помощи населению. Об этом рассказала заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Надежда Мазуркевич.

— Социальная отрасль Москвы находится в режиме постоянных позитивных изменений. Мы становимся более гибкими, адаптивными, переходим от заявительного к проактивному способу оказания услуг, реализуем значимые проекты. Наша задача — помочь каждому москвичу. Выполнить эту задачу без профессиональной и слаженной команды невозможно, поэтому особое внимание мы уделяем адресной подготовки кадров, в т.ч. на базе нашего Колледжа добрых дел, — подчеркнула Надежда Мазуркевич.

Замруководителя столичного Департамента труда и социальной защиты населения отметила, что с момента вручения дипломов прошла неделя, а уже 22 выпускника приступили к работе в Социальном комплексе Москвы. Всего 148 человек или 75 процентов выпускников 2022 года имеют предложения о работе, в том числе 78 человек в учреждениях системы соцзащиты.

Выпускники колледжа предыдущих лет трудятся заместителями директоров центров социального обслуживания населения, ведущими специалистами районных управ и префектур города Москвы, сотрудниками Пенсионного фонда и налоговых инспекций, следователями в прокуратурах и органах внутренних дел, специалистами, работающими в судебной системе города, успешными преподавателями высших и средних учебных заведений. Работодатели отмечают высокий уровень подготовки выпускников, что способствует быстрому карьерному росту молодых специалистов.

В настоящий момент колледж находится в процессе реинжиниринга образовательных программ, адресно сопровождает трудоустройство выпускников и проводит мониторинг потребностей работодателей для того, чтобы обеспечить кадровый потенциал отрасли достаточным количеством квалифицированных специалистов.

— Девиз колледжа: «Мы учим делать добрые дела», и это для нас не просто слова — мы выстраиваем образовательный, воспитательный и досуговый процесс так, чтобы наши ребята были не только конкурентоспособны на рынке труда, но и осознавали всю значимость и важность своей работы для жителей нашего города. Конечно, важной частью нашей работы является адресная подготовка кадров для социальной отрасли, все наши образовательные программы полностью соответствуют запросу работодателя, а значит мы можем гарантировать 100 процентов трудоустройство для выпускника, который заинтересован работать в команде профессионалов Департамента добрых дел, — отметил Тимур Гайнуллин, директор Колледжа по подготовке социальных работников.

С началом нового учебного года в колледже начнет работать новая система трудоустройства, когда студенты уже на первом курсе начнут выбирать себе будущую специализацию и закрепляться за работодателем. Так студенты, например, смогут выбрать по каким направлениям получить дополнительные знания и навыки: «Семья и детство», «Работа со старшим поколением», «Помощь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации» и другие направления, полностью охватывающие деятельность социальной сферы.

За три года студенты выстроят для себя индивидуальные карьерные маршруты, которые позволят им получить компетенции, максимально приближенные к реальным условиям работы: конкретные методы работы с гражданами, работа в информационных системах, используемых в учреждениях социальной защиты населения, умение применять нормативную базу для эффективного оказания услуг населению. Важная роль уделяется развитию «мягких» навыков для того, чтобы студенты соответствовали модели компетенций, которая принята социальными службами и понимали свою важность в большой глобальной системе социального комплекса Правительства Москвы.