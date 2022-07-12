Подземный тоннель и 23 района: каким будет МЦД-5

Москвичка Надежда Егорова поднимается на эскалаторе на станции МЦД-2 «Щукинская», открытие которой улучшило транспортное обслуживание около 170 тысяч москвичей / Фото: Петр Нестеров

11 июля заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал о работе над новым Московским центральным диаметром.

Пятый железнодорожный маршрут обещает стать самым востребованным. По прогнозам, пользоваться им будет 181 миллион человек.

— С его запуском пассажиры Ярославского и Павелецкого направлений, следующие в центр, смогут экономить до 30 процентов времени, для них сократится необходимость в пересадках на «вокзальных» станциях, — озвучил перспективы Максим Ликсутов.

Пока специалисты заняты поисками возможных путей, необходимо понять, как пройдет будущий маршрут, как организовать пересадки на существующие станции метро, МЦК и другие диаметры.

— Мы столкнулись со сложностями по соединению железнодорожных направлений: Ярославского и Павелецкого, — отметил Максим Ликсутов. — Единственная возможность повысить комфорт пассажиров и дать маршрут через центр — это проектирование подземного тоннеля от Ярославского до Павелецкого радиуса.

Почти четыре десятка станций предстоит привести к стандарту Московских центральных диаметров. Несколько из них придется построить фактически с «нуля». Среди них: Котляково с пересадкой на одноименную станцию второго Московского центрального диаметра и будущую Бирюлевскую линию метро, а также четыре станции на подземном участке: «Рижскую», «Комсомольскую», «Павелецкую» и опционально «Китай-город».

— Пятый — единственный диаметр, который по проекту будет иметь не две, а сразу четыре конечные станции, — отметил еще одну особенность перспективного маршрута заммэра. — На юге конечной может быть Домодедово. А северный участок будет иметь развилку: первая — до Пушкина, вторая — через Королев до Щелкова, третья — до Фрязина.

Важным плюсом появления пятого диаметра станет снижение трафика на пяти вылетных магистралях. Около 29 тысяч автомобилистов пересядут с личных авто на комфортные поезда.

— Мы рассматриваем возможность сначала запустить поезда с интервалом 6–7,5 минуты в часы пик и начать постепенно обновлять подвижной состав. Эти шаги позволят жителям из 23 районов Москвы и шести округов Подмосковья стать более мобильными, — подытожил Максим Ликсутов.

ЦИФРА

89 километров составит протяженность пятого Московского центрального диаметра с 39 станциями.

КСТАТИ

В Щелкове проживают более 190 тысяч человек, в Королеве — более 225 тысяч, во Фрязине — свыше 50 тысяч. Они преимущественно пользуются электричкой. Им нужно наземное метро.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

В ближайшие два года предстоит запустить третий и четвертый Московские центральные диаметры. Для этого перестраивают Митьковскую соединительную ветвь.