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Выполненное практическое задание ученика школы № 1524 по материалам лекции «Основы цифровой журналистики»

Оксана Васильева

Сюжет: 

Молодое перо
Общество
Выполненное практическое задание ученика школы № 1524 по материалам лекции «Основы цифровой журналистики»
Фото: Александр Кочубей/Вечерняя Москва

Школа №1524, Федор Миронов

Первоисточники новостей:

1.McDonald`s будет переименован в MC

После серии нехитрых запросов в интернет-поисковике, сайты ссылаются на некий источник информационного агентства «Известия» (в частности, сайт РБК https://www.rbc.ru/business/23/05/2022/628b5d4d9a7947ca0e1fa14c)

2.McDonald`s не будет переименован в MC

Однако в пятницу, 3 июня источник в компании сообщил Вечерней Москве, что ресторан будет называться «ДОМИНИС»

(https://vm.ru/news/971596-stalo-izvestno-o-novom-nazvanii-byvshih-restoranov-mcdonalds)

3.Артем Дзюба покинул «Зенит»

Интернет-источники (https://www.sport-express.ru/, https://www.championat.com/) ссылаются на личный телеграмм-канал футболиста (https://t.me/dzyubaartem22 )

4.Древние майя приклеивали драгоценные камни на зубы для защиты для кариеса

Данное сообщение транслируется во множестве научно-популярных источниках (яндекс дзен https://zen.yandex.ru/media/antropogenez/zachem-maiia-vstavliali-dragocennye-kamni-v-svoi-zuby-6290bcc4fc0cdb4cd9acaf65 и т.д.). Они ссылаются на портал «потокмедиа»(https://potokmedia.ru/russia_world/403143/drevnie-majya-ukrashali-zuby-dragocennymi-kamnyami-v-lechebnyh-celyah/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop). Они, в свою очередь, ссылаются на журнал «Е-Вести» (http://www.e-vesti.ru/ru/dragoczennye-kamni-na-zubah-majya-byli-sredstvom-otkariesa/), где в качестве автора статьи 22.05.22 обозначена Наталия Гопаненко.

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