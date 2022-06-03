СМИ сообщили о новом названии бывших ресторанов McDonald`s

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Бывшие рестораны сети быстрого питания McDonald`s будут называться «Доминис». Об этом сообщило издание «Москва 24» со ссылкой на источник в компании в пятницу, 3 июня.

27 мая ЗАО «Москва-Макдоналдс», которое возглавляет генеральный директор McDonalds в России, зарегистрировало домен veseloivkusno.ru.

До этого в пресс-службе компании McDonald's сообщили, что представители сети общепита работают над созданием нового бренда и отправили заявки на регистрацию нового названия. В документации Роспатента фигурировали четыре возможных названия для российского варианта сети: «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса».

19 мая стало известно, что сеть ресторанов быстрого питания McDonald's намерена продать свой бизнес в России текущему лицензиату Александру Говору. Ему принадлежит компания «ГиД», она управляет 25 ресторанами McDonald’s в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерове, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.

Известно, что McDonald's под новым брендом собираются открыть в России 12 июня. Первым заработает ресторан в центре Москвы, в районе станции метро «Пушкинская».