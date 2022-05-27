Стали известны варианты нового названия ресторанов McDonald's в России

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В пресс-службе компании McDonald's сообщили, что в настоящее время представители сети общепита работают над созданием нового бренда и отправили заявки на регистрацию нового названия. Об этом стало известно в пятницу, 27 мая.

— В дальнейшем из всех зарегистрированных названий будет выбрано одно, — цитирует сообщение пресс-службы РБК.

По информации агентства городских новостей «Москва», в документации Роспатента фигурирует четыре возможных названия для российского варианта сети: «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса».

19 мая стало известно, что сеть ресторанов быстрого питания McDonald's намерена продать свой бизнес в России текущему лицензиату Александру Говору. Ему принадлежит компания «ГиД», она управляет 25 ресторанами McDonald’s в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерове, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.

В свою очередь генеральный директор компании Олег Пароев сообщил, что желтую букву «М» не планируют сохранять в новом бренде McDonald's на территории России.