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ЗАО «Москва-Макдоналдс» зарегистрировало домен veseloivkusno.ru

Анастасия Колоскова
Общество
ЗАО «Москва-Макдоналдс» зарегистрировало домен veseloivkusno.ru
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

ЗАО «Москва-Макдоналдс», которое возглавляет генеральный директор McDonald's в России, зарегистрировало домен veseloivkusno.ru. Это следует из данных реестра доменов Whois.

Ранее в пресс-службе компании McDonald's сообщили, что в настоящее время представители сети общепита работают над созданием нового бренда и отправили заявки на регистрацию нового названия. В документации Роспатента фигурировали четыре возможных названия для российского варианта сети: «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса».

19 мая стало известно, что сеть ресторанов быстрого питания McDonald's намерена продать свой бизнес в России текущему лицензиату Александру Говору. Ему принадлежит компания «ГиД», она управляет 25 ресторанами McDonald’s в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерове, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.

В свою очередь генеральный директор компании Олег Пароев сообщил, что желтую букву «М» не планируют сохранять в новом бренде McDonald's на территории России.

Известно, что McDonald's под новым брендом собираются открыть в России 12 июня. Первым заработает ресторан в центре Москвы, в районе станции метро «Пушкинская».

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