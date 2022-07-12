Второй дом для беженцев: чем будет заниматься посольство ДНР в Москве

Гражданка ДНР Алена Морозова одной из первых посетила посольство республики в Москве. Девушка работает журналистом на главном телеканале Донбасса. Они приехала с важной миссией — рассказать своим согражданам, что теперь у них появился второй дом, где им всегда помогут / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

12 июля в Москве открылось посольство Донецкой Народной Республики. Корреспондент «Вечерняя Москва» узнала о приоритетах работы и о том, как будет организована помощь беженцам.

Черно-сине-красный триколор гордо развевается на флагштоке перед зданием нового посольства ДНР в России. Оно открылось в рабочем порядке, без торжеств. Чрезвычайный и полномочный посол ДНР в России Ольга Макеева в черном классическом костюме начала свой первый официальный рабочий день. Она сосредоточенно изучает документы, которыми завален ее рабочий стол.

— Уже свыше 2,5 миллиона человек уехали из ДНР, ЛНР и Украины в Россию. Более 50 регионов приняли беженцев с Донбасса. И нашим людям здесь нужна помощь. Поэтому мы начинаем работу. С сегодняшнего дня посольство ДНР будет работать полноценно: мы начинаем принимать граждан, регистрировать и решать их проблемы, — говорит Ольга Макеева.

Граждане ДНР смогут приходить в посольство, обращаться по телефону, писать сотрудникам в социальных сетях или на официальном сайте. Там, кстати, размещена вся информация о режиме работы представительства, порядке приема граждан.

— Мы рассчитываем, что вместе с представителями исполнительной власти России мы сможем решить все проблемные вопросы, с которыми сталкиваются наши граждане сегодня, — подчеркнула Ольга Макеева. — Обращений уже огромное количество. И шаблонных вопросов нет. У одних сгорели документы, другие ищут родственников, третьи — работу. Многие просят пристроить детей в школу. Мы будем браться за любые вопросы. Обращения поступали из разных регионов. С каждым мы работаем индивидуально.

Кроме работы с гражданами, перед дипломатами из ДНР стоит другая важная задача — распространять правдивую информацию о том, что происходит в республике.

Всего в посольстве ДНР по штатному расписанию будут работать чуть больше 20 человек.

— Мы проанализировали количество вопросов, регионов, в которые нам придется выезжать, и приняли решение, что такого количества работников на первое время будет достаточно. Они смогут эффективно решать все вопросы, — добавила Ольга Макеева.

Одной из первых посетительниц посольства стала гражданка ДНР Алена Морозова.

Девушка — журналист главного республиканского телеканала. Они приехала с важной миссией — рассказать своим землякам, что теперь в Москве для них открылся второй дом.

— Это важный дипломатический шаг, — говорит Алена. — Мы становимся ближе к России. И это радует.

Теперь двери посольства открыты для всех граждан республики.

— Мы уверены, что посольство станет для наших граждан вторым домом. Здесь им всегда помогут, — резюмировала Ольга Макеева. — Добро пожаловать.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья Никонорова, глава МИД ДНР:

— К сожалению, за последние несколько дней ситуация в республике резко ухудшилась. Украинские вооруженные формирования нарастили обстрелы нашей территории. Только за последнюю неделю погиб 21 человек, среди них четверо детей. Несколько часов назад в Горловке погибли еще двое, случилась трагедия в Новой Каховке. В связи с этим мы отменили торжественную церемонию, решили в рабочем порядке открыть наше представительство в Москве. Мы будем продолжать активную полноценную работу. Для нас главное — помогать нашим гражданам.

ИСТОРИЯ

6 мая 2022 года глава ДНР Денис Пушилин назначил на должность чрезвычайного и полномочного посла республики в России Ольгу Макееву. Ранее она занимала пост заместителя председателя Народного совета ДНР второго созыва. 13 мая 2022 года правительство ДНР приняло решение об учреждении посольства ДНР в России. Фактически Ольга Макеева начала работу в Москве еще весной. Она встречалась с беженцами, которые поселились в Московском регионе.