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На дачу с комфортом: парк пригородных поездов обновили на 65 процентов

Василиса Чернявская 
Общество
На дачу с комфортом: парк пригородных поездов обновили на 65 процентов
Машинист Алексей Пьянов в вагоне одного из электропоездов «Иволга» / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

12 июля столичные власти рассказали о статусе обновления подвижного состава в Центральном транспортном узле.

Москва обновляет подвижной состав во всех видах железнодорожного транспорта. Поезда метро, МДЦ и пригородный железнодорожный транспорт становятся комфортнее за счет внедрения новинок.

— Мы обновили парк пригородных поездов в Центральном транспортном узле уже на 65 процентов, — сообщил заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов. — Все больше пассажиров железнодорожных направлений в Москве и Подмосковье ежедневно ездят в более современных составах.

Самым молодым парком подвижного состава в Европе можно назвать курсирующие на первых двух центральных диаметрах поезда «Иволги». Компанию на железнодорожных ветках им составляют электропоезда ЭП2Д и двухэтажные аэроэкспрессы.

— Мы продолжаем работу по интеграции пригородных железнодорожных направлений в систему московского транспорта, и одно из важных направлений —обновление подвижного состава, — сказал Максим Ликсутов.

Он отметил, что с каждым годом уровень комфорта передвижения для пассажиров будет только расти. Произойдет это в первую очередь за счет обновления подвижного состава на будущих третьем и четвертом Московских центральных диаметрах.

На двух действующих диаметрах, МЦД-1 и МЦД-2, продолжают совершенствовать сервисы для пассажиров. Например, на этих направлениях запустили сервис бесконтактной активации билетов. Сейчас он доступен на всех направлениях Центральной пригородной пассажирской компании. По словам начальника IT-управления этой компании Игоря Евдокимова, с начала работы сервиса доля активации купленных в приложении билетов неуклонно растет.

— В частности, в июне этот показатель приравнивался к 74 процентам, а в начале июля он вырос до 81 процента, — привел он данные.

Пассажиры уже оценили удобство современного сервиса. Благодаря внедрению технологий бесконтактной оплаты проход на станцию становится еще проще и быстрее.

— Достаточно открыть купленный в мобильном приложении Центральной пригородной пассажирской компании билет на телефоне и всего один раз приложить его к турникету — нет необходимости отдельно активировать билет на специальном экране. Это позволяет экономить до десяти секунд за один проход, а это около двух с половиной часов в год, — подчеркнули в пресс-службе.

ЦИФРА

29 тысяч пользователей регулярно пользуются системой бесконтактной оплаты при проходе на ЦППК.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

На МЦД-3 и МЦД-4 поезда будут курсировать каждые 5–6 минут. Благодаря их запуску жители Москвы и области сэкономят до 50 процентов времени в пути.

КСТАТИ

На третьем Московском центральном диаметре расположится 41 станция, а на четвертом маршруте их будет 37. Протяженность каждого направления превысит 80 километров.

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