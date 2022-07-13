Как купить автомобиль за границей

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В ряде случаев при покупке машины в другой стране можно сэкономить. Однако такой подход сопряжен с большим количеством трудностей, поэтому имеет смысл обратиться к профессионалам. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал заместитель главного редактора издательского дома «За рулем» Никита Гудков.

Какие автомобили лучше везти

Как отметил собеседник «ВМ», перед покупкой авто можно изучить предложения в других странах.

— Сейчас есть смысл везти из-за границы любые автомобили: и курс такой, и дефицит у нас жесткий. Поэтому подержанные машины из Европы, Японии, Кореи и Эмиратов — все есть смысл везти. Точно так же новые машины по многим позициям можно покупать в другой стране, — уверен эксперт.

Так, по словам специалиста, новый внедорожник в ОАЭ может быть на 20–25 процентов дешевле, чем в России. При этом на более бюджетных автомобилях в Эмиратах необязательно получится сэкономить, подчеркнул он.

Недорогие авто можно поискать и поближе к России, заметил Гудков.

— По бюджетным автомобилям и на нашем вторичном рынке выбор побольше пока что, плюс можно рассматривать страны Евразийского экономического союза: Казахстан, Беларусь, Армения и т. д. Там тоже все не так просто, они не горят желанием поставлять нам эти машины по целому ряду причин: у них самих дефицит. Кроме того, есть подозрение, что они опасаются вторичных санкций. Будет же видно, что внезапно вырос объем продаж новых автомобилей, и станет понятно, куда они отправились. Но варианты пока найти можно, по бюджетникам здесь есть смысл поискать, — рекомендовал специалист.

Гудков подчеркнул, что на Дальнем Востоке активно покупают подержанные авто из Японии. Оттуда выгодно везти небольшие машины с мотором до полутора литров. Подержанные авто среднего класса имеет смысл поискать в Европе: качество машин там хорошее, кроме того, нарушены не все логистические маршруты, заметил специалист.

Среди новых автомобилей выгода при покупке за границей есть не всегда, уточнил собеседник «ВМ».

— С новыми автомобилями четкой тенденции нет, кроме внедорожников в Азии. Может быть, есть смысл смотреть на нишевые машины, вроде минивэнов, но тут тоже, поскольку машины редкие, четкой цепочки и устоявшихся цен не вижу, хотя посмотреть можно, — отметил эксперт.

С какими трудностями можно столкнуться

Доставка автомобилей из других стран сопряжена с рядом сложностей, предупредил Гудков: в частности, нужно:

внести депозит на таможню в размере пошлины;

растаможить;

установить кнопку ЭРА-ГЛОНАСС;

оформить сертификационные документы;

выпустить автомобиль в обращение.

Размер пошлины сильно зависит от года выпуска и объема двигателя, уточнил эксперт.

— Тут невозможно какую-то точную цифру дать. Это может быть по минимуму порядка 150–200 тысяч рублей. Но на крупный автомобиль с большим мотором, да еще и в возрасте пошлина и миллионами может исчисляться. Таким образом государство хотело защититься от наплыва старых, неэкологичных, ненадежных и небезопасных машин, но не исключаю, что настал момент пересмотреть такой подход: на рынке наблюдается дефицит автомобилей, и, чтобы на чем-то ездить, нужно везти все подряд, — уверен Гудков.

Проблем с регистрацией автомобиля после доставки не будет, если на нем установлена система ЭРА-ГЛОНАСС и получено свидетельство о безопасности транспортного средства, сообщил Гудков.

Помощь профессионалов

По словам эксперта, привезти авто из-за рубежа проще при помощи специализированных фирм. Таких компаний стало много, поэтому они могут выдерживать приемлемый ценник. Кроме того, они помогут решить трудности с транспортировкой машины, переводом денег в другую страну и т. д., отметил собеседник «ВМ».

Автоэксперт подчеркнул, что посредник также поможет оценить состояние автомобиля до его покупки.

— Например, вы на сайтах объявлений ищете подходящий вариант. Можно заказать услугу подбора и предварительного осмотра, когда агент в условной Германии приезжает, осматривает автомобиль и выясняет, насколько он соответствует объявлению. Если вас все устраивает, посредник выкупает машину и доставляет ее сюда. Соответственно, проходит все таможенные и прочие бюрократические процедуры, — объяснил Гудков.

Выбрать фирму можно по количеству хороших отзывов и давности работы, отметил специалист. Однако стоит учитывать, что такие компании сейчас находятся в сложной ситуации и не могут дать однозначной гарантии, что клиент отдаст деньги и через месяц получит машину именно за такую сумму. Ситуация с курсом, таможенными ограничениями и другими сложностями меняется постоянно, отметил собеседник «ВМ».

При этом такие фирмы гораздо лучше понимают рынок, чем рядовые автолюбители, уточнил Гудков.

— Еще один аргумент обратиться к профессиональным конторам, потому что они в теме всех изменений. Постоянно открываются новые логистические маршруты, еще какие-то лазейки находятся, цены падают, — заключил специалист.