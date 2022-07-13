Отечественные парфюмеры наращивают объемы продаж

Москвичка Дарья Борисова создала свой первый аромат духов на мастер-классе, а преподаватель и опытный парфюмер Андрей Чибисов оценил ее работу / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В столице спрос на отечественную парфюмерию вырос почти в два раза за последние полгода. Корреспондент «Вечерней Москвы» выяснила, в чем успех московских участников отрасли.

Москвичка Дарья Борисова смешивает разные ароматы в мерной емкости. Капелька сливочного, еще одна кокосового, две капли мускусного и столько же карамельного. Девушка пришла на индивидуальный мастер-класс к московскому парфюмеру Андрею Чибисову.

— Раньше я пользовалась духами зарубежного бренда. А теперь хочу сделать свой собственный аромат, поэтому мне нужна консультация эксперта. Возможно, в будущем я создам целую линию своего парфюма, — рассказывает Дарья Борисова.

Перед девушкой стоят стеклянные бутылочки с жидкостями, у каждой свой запах. Здесь и мускус, и жасмин, и персик, и карамель. Это парфюмерные базы — аналоги эфирных масел, из которых убраны лишние оттенки запахов. Их создал Андрей Чибисов. Созданием ароматов он занимается уже 12 лет. Пять лет назад запустил свой бренд нишевой парфюмерии, открыл интернет-магазин.

— Я покупаю профессиональные отдушки и из них вручную создаю базы для духов. Потом их можно смешивать как угодно. В каждый аромат я закладываю некий образ. Я создаю интересные сочетания: шоколад и апельсин; ладан, мирра и роза; шампанское и ягоды, — рассказывает Андрей Чибисов.

Пока Андрей относится к «инди-парфюмерам» — от английского слова independent, что в переводе значит «независимый». Духи он производит небольшими партиями, вручную. Сейчас Андрей готовится к запуску промышленного производства своей продукции.

— Это небыстрый процесс. Мне нужно будет задекларировать свой товар, получить все необходимые документы о безопасности нашей продукции, — добавляет Андрей Чибисов.

Он добавил, что бюрократические проволочки того стоят. Во-первых, на продукцию столичных парфюмеров есть спрос, особенно на редкие авторские духи. А во-вторых, это дело довольно прибыльное, тем более что сейчас перед отечественными производителями стоит задача заместить западную продукцию.

— Есть одна сложность — в России нет парфюмерного сырья, — рассказывает директор парфюмерного клуба России Марианна Пенькова. — И одна из задач, которая стоит перед нами, — наладить производство непосредственно самого концентрата, который нужен для создания духов. И не для маленьких партий, как это делают сейчас, а для массового производства. Сейчас наши парфюмеры выходят на широкую аудиторию и доказывают, что у нас тоже есть прекрасные необычные ароматы.

По данным национальной системы цифровой маркировки «Честный знак», за последние полгода продажи отечественной парфюмерии выросли на 75 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Так, с января по июнь 2022 года в розничных и онлайн-магазинах было продано 39,6 миллиона единиц отечественной парфюмерной продукции, а за январь–июнь 2021 года — всего 22,6 миллиона.

— Такой спрос на отечественные духи связан с патриотическими настроениями, — говорит парфюмерный эксперт Татьяна Гориславская. — Да и мировые бренды начали уходить с рынка или завышать цену на свои товары. Например, духи вместо 30–40 тысяч рублей стали стоить 100 тысяч и выше. Тогда многие покупатели обратили внимание на российские марки.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Карина Ерчкова, председатель совета директоров крупной косметической компании:

— Иностранные бренды многим надоели, стали терять качество. Поэтому россияне адаптируются к отечественному рынку. И в текущих условиях наши производители стали активнее в маркетинге. Это оценили и потребители. У российской парфюмерии и косметики стали лучше и компоненты, и дизайн. К тому же качество российской косметики проще контролировать. Скорее всего, продажи в будущем еще вырастут.