Рассмотреть удивительное рядом с домом

Создательница проекта #5кмотдома и автор туристического маршрута «Литературный трамвайчик» Вера Букарева показала красоты древней усадьбы Михалково / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Чтобы увидеть уникальный памятник истории, архитектуры, не обязательно ехать в центр города, достаточно выйти из дома и прогуляться по району. Интересные достопримечательности скрываются за углом — в этом глубоко убеждена одна из победительниц конкурса «Покажи Москву!» Вера Букарева. Специально для «Вечерней Москвы» она провела экскурсию по авторскому маршруту «Литературный трамвайчик».

Встречаемся у старинной трамвайной остановки в Красностуденческом проезде. Чугунные колонны, кованые решетки, благородное дерево, стеклянные окна и, конечно же, аутентичные круглые часы со стрелками — несколько лет назад павильон отреставрировали, поэтому сегодня он выглядит так же, как в начале XX века. Примечательно, что возле него по-прежнему останавливается трамвай, следующий по маршруту № 27 — старейшему в Москве.

— Внутри павильона можно попить кофе или купить конфеты к чаю, — Вера Букарева обращает наше внимание на милые и важные детали.

Экскурсия начинается здесь неслучайно: именно на этой остановке вполне можно было встретить писателя Константина Паустовского. В свое время он работал кондуктором на «паровичке» — паровом трамвае, который ходил от Бутырской заставы до Петровской сельскохозяйственной академии (ныне Аграрный университет имени Тимирязева).

— «Бабаев обучил меня всем нехитрым тонкостям кондукторской службы — как надрывать билеты, какого цвета билеты соответствуют каждому дню недели (чтобы пассажиры не ездили со вчерашними билетами вместо сегодняшних), — Вера Букарева зачитывает отрывок из «Медной линии» Паустовского. — После этого я держал экзамен на кондуктора. Самым трудным был экзамен на знание Москвы. Нужно было знать все площади города, улицы и переулки, все театры, вокзалы, церкви и рынки».

Трамвайные пути тянутся в сторону Тимирязевской академии. Экскурсионный маршрут следует за ними. Когда-то возле учебного заведения было трамвайное кольцо. Сейчас в центре круга стоит памятник ученому-естествоиспытателю Клименту Тимирязеву. А по бокам все так же растут два тополя — Петровский, высаженный в честь Петра I, и Разумовский — названный по фамилии владельца усадьбы, на территории которой во второй половине XIX века и появилась сельскохозяйственная академия.

— У нас тут самые живописные трамвайные маршруты, — подчеркивает Букарева. — Район Коптево, где я живу, заключен в некое усадебное кольцо.

С изучения истории родных мест и началось ее хобби — составление необычных прогулок по улочкам города. Из увлечения родился социальный проект #5кмотдома: Вера проводит бесплатные экскурсии для всех желающих по Коптеву и его окрестностям.

— Выйдя на часовую пешую прогулку, можно найти исторический, культурно значимый объект абсолютно в любом районе Москвы, — объясняет идею и смысл названия проекта Букарева. — На территории Коптева, например, стоит здание последнего деревянного вокзала Москвы.

Обещаем заглянуть на улицу Космонавта Волкова, 10, а пока делаем остановку у одного из корпусов Тимирязевки — южного флигеля бывшей усадьбы Петровское-Разумовское. В этом здании в конце XIX — начале XX века собирался литературный кружок, куда приходили знаменитые поэты, в том числе Владимир Маяковский.

— «В сто сорок солнц закат пылал,// в июль катилось лето,// была жара,// жара плыла —// на даче было это», — цитирует Вера строки одного из стихотворений известного футуриста.

Проходим по кругу, заглядываем в тенистую лиственничную аллею, которой восхищался поэт Валерий Брюсов, и останавливаемся напротив главного здания Тимирязевской академии. Построенное архитектором Бенуа, оно выглядит по-питерски.

— Чем-то напоминает вокзал с башенкой и часами — такой строгий классицизм. Но если мы обойдем здание и посмотрим на него с другой стороны, то увидим пышное барокко, — Вера Букарева настоятельно рекомендует в выходные прогуляться по французскому регулярному парку, который сохранился еще со времен, когда здесь была усадьба.

На территории парка есть грот. Раньше их было два, но один из них, точно такой же, пришлось разобрать.

— Ночью 21 ноября 1869 года в Петровской сельскохозяйственной академии было совершено убийство, — рассказывает Букарева. — Некий Нечаев, предводитель революционного кружка, вместе с подельниками заманил в тот самый грот студента Иванова, он выступал против их деятельности, и лишил его жизни. Громкое преступление не только привлекло внимание общественности к искусственной пещере, которую тут же наделили мистическими свойствами, но и попало на страницы романа «Бесы» Федора Достоевского.

Следующая остановка «Литературного трамвайчика» — усадьба Михалково, где, возможно, читал свои произведения Денис Фонвизин. Маршрут, рассчитанный на 2,5–3 часа, разработан как велопрогулка. Финальная точка — парк усадьбы ПокровскоеСтрешнево. Правда сейчас она закрыта на реконструкцию, так что этим летом маршрут будет немного изменен. Но внимательным слушателям Вера обязательно расскажет историю любви Льва Толстого и Софьи Берс. Первая экскурсия для жителей пройдет уже на следующей неделе.

— Хочется масштабировать свой проект на всю Москву, чтобы люди гуляли недалеко от дома, узнавали историю своего района и еще больше влюблялись в наш прекрасный город, — делится на прощание сокровенной мечтой Вера Букарева.