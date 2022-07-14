Владимир Долинский: Хотел бы снова оказаться в горах

Фото: Бобылев Сергей / ИТАР-ТАСС

Комедия Амета Пики «Танцы на высоте!» постаралась объединить тверк с танцами горцев, историю о покорении Москвы с данью обычаям.

От горного аула до столицы пролетают кадры киноленты, в которой Владимир Долинский сыграл заезжего инспектора Валерия Павловича. Об этом наш первый вопрос.

— Владимир Абрамович, вы — «адвокат своей роли»?

— Актер всегда адвокат своей роли, героя, каким бы тот ни был. Мой персонаж — сытый вороватый чиновник, который создает свое благополучие за чужой счет. Мне было несложно сыграть такого человека. Надеюсь, удалось создать узнаваемый образ.

— В фильме есть танцевальные сцены, как они вам дались?

— Да, там танцуют много, лихо и красиво. Заманивают и моего героя, который подпадает под обаяние танцующих и сам пускается в пляс.

— Снимали в горах?

— В Дагестане. У меня было всего четыре съемочных дня, но я их надолго запомнил. Мы находились в безумно красивых местах. Там потрясающие, обаятельные, гостеприимные местные люди. Они пригласили нас в дом, где зарезали барана, накормили потрясающим шашлыком, оставили у себя ночевать. Общение с ними дало мне мощные впечатления. Я бы с удовольствием еще раз посетил эти места, оказался бы в горах.

— Если говорить о комедиях, как поменялся юмор за прошедшие годы — от «Кабачка 13 стульев», где вы играли, до современных кинолент?

— Скажу так, ведь не поменялся же юмор Александра Анатольевича Ширвиндта. Как он шутил полвека назад, на таком высоком уровне шутит до сих пор. Или взять юмор Михаила Михайловича Жванецкого, который до самых последних своих дней прекрасно шутил. Такой юмор в изменениях не нуждается. Хотя, безусловно, постепенно трансформируется.

— А что касается тем, над которыми смеются?

— Безусловно, хороший юмор должен откликаться на злобу дня, на какие-то сегодняшние вещи. В советское время в основном шутили в отношении мелких воришек, тещи и подобных тем. Секса, например, как известно, в Советском Союзе не было. Я имею в виду, что в те годы в поле юмора мог попасть очень ограниченный круг тем. Теперь же он намного шире. Поэтому и появились Comedy Club, стендап в целом. Потому что современным юмористам есть о чем говорить и над чем шутить. Поэтому, если ваш вопрос про юмор в целом, то да, он существенно изменился.

— Слышала, в девяностые годы вы планировали эмигрировать. Сейчас таких мыслей нет?

— Нет. Я никуда не хочу уезжать. Тут моя работа, мой дом, моя родина. Здесь мои дети, внуки. Я никуда отсюда не уеду.

— Что касается работы, расскажите несколько слов про планы на «Красную шапочку».

— Скажу лишь, что не стоит считать ее только детской сказкой. И что роль у меня там небольшая, но очень интересная. Мой персонаж из спокойного и благополучного героя превращается в настоящего волчару. Сами увидите!

СПРАВКА

Владимир Долинский родился 20 апреля 1944 года. Заслуженный артист России. Окончил Театральное училище имени Щукина. Служил в Театре сатиры, Московском театре миниатюр, а также в театрах «Ленком», «У Никитских ворот». Полюбился зрителям за роли пана Пепичека в телепередаче «Кабачок 13 стульев» и многие другие работы в кино и на сцене.