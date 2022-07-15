Программа стажировки в правительстве Москвы дает шанс студентам и выпускникам вузов стать частью лучшей команды

Выпускник программы стажировки в правительстве Москвы 2021 года Виталий Самарин хорошо зарекомендовал себя во время проекта и получил предложение о трудоустройстве — теперь он работает на ВДНХ менеджером отдела развития сервисной инфраструктуры и специальных проектов / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Стартовал прием заявок на стажировку в правительстве Москвы. 13 июля «Вечерняя Москва» узнала, какие нововведения есть в этом сезоне и пообщалась с выпускником проекта.

Стажировка — один из крупнейших молодежных карьерных проектов правительства Москвы. По словам заместителя начальника Управления государственной службы и кадров столичного правительства Полины Логиновой, талантливые специалисты в течение полугода будут проходить оплачиваемую стажировку в органах власти и организациях столицы, общаться с потенциальными работодателями и набираться опыта в крупнейших городских проектах.

— Стажерами могут стать бакалавры старших курсов, магистры и выпускники вузов, которые уже имеют минимальный опыт работы, проходили практики или участвовали в волонтерской либо проектной деятельности, — рассказала она.

Подать заявку на стажировку можно уже сейчас на Карьерном портале. Для этого необходимо зарегистрироваться и заполнить анкету в разделе «Старт карьеры».

— Прием заявок идет до 31 октября, далее кандидатам предстоит отбор, а сама стажировка пройдет с 1 февраля по 31 июля 2023 года, — уточнила Полина Логинова.

В этом году также есть нововведение: появилось направление стажировки «IT-город» — для ребят, которые интересуются такими сферами, как администрирование проектов, аналитика данных, тестирование и техподдержка.

— С одной стороны, мы регулярно получали запросы от организаций Правительства Москвы на IT-специалистов, с другой — сами студенты и выпускники технических вузов спрашивали нас о возможности начать карьеру по специальности, — пояснила Полина Логинова.

А еще организаторы программы в четыре раза увеличили число мест в «Карьерной школе» — двухнедельном образовательном интенсиве, который одновременно является финальным этапом отбора на стажировку.

Важно, что стажировка является хорошим шансом найти работу в сфере городского управления.

— По статистике, более 60 процентов выпускников программы с высшим образованием трудоустраиваются в правительство Москвы, — подчеркнула заместитель начальника Управления государственной службы и кадров.

Такой возможностью воспользовался москвич Виталий Самарин. Он участвовал в программе в 2021 году.

— Шел с прицелом на трудоустройство, поэтому когда проходил стажировку, сразу озвучил свое намерение именно работать. И меня воспринимали уже как полноценного сотрудника, поручали задачи, — поделился он.

Так, за время стажировки Виталий поработал в Агентстве общественных проектов Москвы, где занимался организацией различных акций, мероприятий и городских фестивалей. А вторым местом стало ВДНХ. Своим трудолюбием он смог зарекомендовать себя, а после программы получил предложение о работе. Сейчас он занимает должность менеджера отдела развития сервисной инфраструктуры и специальных проектов.

— Вместе с коллегами я занимаюсь созданием на ВДНХ доступной и комфортной среды, развиваю инклюзивные проекты, — рассказал Виталий.

По мнению выпускника программы, стажировка в правительстве Москвы — отличная карьерная возможность.

— Я хотел быть часть команды правительства, потому что эта работа надежная, перспективная и очень интересная, именно здесь я могу изменить столицу, сделать ее еще лучше, — подчеркнул он.

Будущим стажерам Виталий Самарин советует обязательно пробовать свои силы и не упускать уникальную возможность. По его мнению, работодатели ценят активность и желание развиваться.

— Многие мои знакомые, кто тоже участвовать в программе, после трудоустроились в госорганы. Так что это реальный шанс! – заключил он.