Поддержим марку: какие бренды эпохи СССР могут возродиться в ближайшее время

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

83 процента наших соотечественников горячо приветствуют идею возрождения товаров эпохи СССР, сообщает свежий соцопрос. У каких брендов больше всего шансов на восстановление, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.

— Власти уже анонсировали возрождение советского автомобильного бренда «Москвич», — говорит специалист по маркетинговым стратегиям Эдуард Завьялов. — Эксперты предсказывают, что к потребителю могут вернуться и другие легендарные торговые марки периода СССР. В первую очередь процесс восстановления коснется автомобильной промышленности. Если обновленный «Москвич» благополучно зайдет на рынок, нас ждет воскрешение не менее популярных «Жигулей», а возможно, и других популярных марок — «Волги», «Победы».

На самом деле возрождение отечественных товарных марок идет уже давно, отмечает маркетолог. Советскую газировку «Тархун», «Байкал», «Буратино» выпускают и современные производители. То же касается и кондитерских изделий по оригинальным рецептам из СССР. Причем часто советские названия присваиваются товарам гораздо более высокого качества, чем были их тезки в СССР, подчеркнул эксперт.

— В последние годы народ испытывает ностальгию именно по 1970-м годам, когда популярность советских товаров особенно возросла, — рассказывает Станислав Супрунов, экономист, член совета МГО «Опора России». — Сегодня население воспринимает эпоху застоя как некие беззаботные времена, когда люди чувствовали себя в целом счастливыми, тревоги о будущем не было, как и особенных экономических проблем. Советские товары люди связывают с идеей надежности, стабильности. Причем запрос на ребрендинг мы видим не только у тех, кто застал брежневские времена, но и у новых поколений. С элементами советского стиля возрожден ГУМ, и он пользуется большим успехом у москвичей как место отдыха — людям нравится и гастроном, и мороженое.

Что касается бытовых товаров советского периода, то вряд ли получится возрождать их в «первозданном виде».

— Современному потребителю нужна высокотехнологичная продукция — за последние десятилетия мы привыкли к комфорту и качеству. Вряд ли кого-то устроят ревущие советские пылесосы или стиральные машины без функции отжима. Поэтому, замещая уходящую с рынка импортную продукцию, российским производителям нужно будет позаботиться о соотношении качества продукции с приемлемой ценой, — отметил Станислав Супрунов.