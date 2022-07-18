Своенравный символ российского коневодства

Мастер-наездник Тебербулат Тунгатаров показывает членам жюри коня Налима — статного орловского рысака. Среди лошадей этой породы на ВДНХ выбрали самых безупречных «конкурсантов». Они получили звание «Национальное достояние России» / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

На ВДНХ прошли Дни орловского рысака. Юнкор «Вечерней Москвы» узнала, как развивается отрасль коневодства и какой рысак может считаться лучшим.

Согласно официальным данным за нынешний год численность лошадей в России сократилась приблизительно вдвое.

— Ресурсы развития коневодства позволяют держать большее количество животных. Но социально-экономическая ситуация складывается таким образом, что стремительного развития и получения быстрого роста численности у нас пока добиться не получается, — отметил кандидат сельскохозяйственных наук, директор Всероссийского научно-исследовательского института коневодства Александр Зайцев.

Однако перспективы развития отрасли коневодства велики. На данный момент в России насчитывается около 32 800 пород лошадей, притом большая часть из них является местными. Вятская, карельская, башкирская, бурятская, монгольская, алтайская — все они были выведены на территории России и составляют основу ее поголовья.

В России функционирует 20 селекционных центров по породам, около пяти представительств зарубежных союзов, а также около 30 общественных объединений заводчиков. Такая высокая концентрация породных ассоциаций позволит эффективно развивать отрасль.

— Общественные организации занимаются популяризацией пород и организуют разные мероприятия, от селекционных до маркетинговых, — отметила специалист в области спортивного коневодства Марина Политова Притом повышенное внимание заводчики уделяют именно орловским рысакам, численность кобыл которых составляет 15 процентов от общего количества в системе централизованного племенного учета. Они неприхотливы, выносливы и резвы.

И именно среди таких красавцев возраста трех, пяти, шести лет и старше судьи выбирали «национальное достояние России».

Представленные конкурсанты очаровывают с первого взгляда. Грациозные и степенные кони вышагивают по кругу арены, в то время как судьи внимательно осматривают их с головы до ног. Оценивают физические параметры: шею, ушки, ноги, корпус тела. Неопытному человеку покажется, что абсолютно все кони безупречны. Вороной в яблоках или шоколадный с белыми пятнышками — у всех блестит шерстка, ноги рельефные, а ушки — прямые.

Однако эксперты сразу видят недостатки. Причем все происходит в полной тишине. Малейший шум может напугать рысаков, и тогда они встанут на дыбы. Ведь они очень своенравны — видно, что любят свободу, а ходить по кругу арены и позировать им не всегда по душе.

По итогам конкурса обладателями звания «Национальное достояние России» стали трехлетний жеребец Боярин, четырехлетний Байкер, пятилетний Перевал и победитель в старшей группе — Криптон. На красавцев надевают попону, и кони гордо покидают выводной круг.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Айса Базиев, председатель правления национальной Ассоциации заводчиков и владельцев лошадей орловской рысистой породы:

— Вопросы национальной идентичности обозначились очень остро. А символом России, на мой взгляд, является орловский рысак. Поэтому проведение сегодняшней конференции будет способствовать развитию отечественной отрасли коневодства и традиции выведения этой породы.