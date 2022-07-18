От чистоты улиц зависит состояние рек, озер и других водоемов 

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

19 июля в столице отмечают День Москвы-реки. Как следят за состоянием главной водной артерии столицы, от чего зависит качество воды и насколько оно улучшилось, рассказала заместитель начальника отдела мониторинга воды ГПБУ «Мосэкомониторинг» Лейла Ибадова.

— Лейла Октаевна, сколько всего на территории города рек и водоемов?

— В границах Москвы насчитывается порядка 1200 поверхностных водных объектов — водоемов (пруды, озера, водохранилища) и водотоков (реки, ручьи, канал). Протяженность Москвы-реки в черте города составляет около 75 километров, фактически вся городская территория является ее водосборной площадью, однако основная часть водосборного бассейна реки приходится на территорию Московской области. Русла наиболее крупных притоков Москвы-реки первого порядка (Сходни, Сетуни, Яузы и Пахры) также расположены на территории Москвы и Московской области. Остальные водотоки в большинстве своем полностью находятся в границах города.

— Кто и каким образом следит за состоянием водных объектов Москвы?

— Экологический мониторинг поверхностных водных объектов — это специально организованные режимные наблюдения на постоянной основе, отбор проб воды в установленных контрольных створах. Задача мониторинга — понять в целом, где проблема, своевременно ее выявить. Это помогает сформулировать приоритетные природоохранные задачи и в дальнейшем оценить эффективность их выполнения. В Москве региональная наблюдательная сеть развернута с конца 1990-х годов, на тот момент она состояла из 27 створов на Москве-реке и в устьях ее притоков. Сейчас специалисты Мосэкомониторинга проводят мониторинг поверхностных вод в безледный период в 66 контрольных створах на 24 основных водных объектах: реки Москва, Десна, Пахра и их притоки.

Мониторинг поверхностных водных объектов также не обходится без автоматических измерений — на выходе Москва-реки из города, в районе Бесединского моста функционирует автоматическая станция контроля загрязнения воды. Станция в режиме реального времени измеряет девять основных физико-химических показателей, а также уровень воды.

— По каким показателям ведется мониторинг?

— Лабораторный анализ проб воды проводится по 40 показателям, в том числе характерным как для поверхностного стока — нефтепродуктам, взвешенным веществам, некоторым металлам, так и сбросов коммунально-бытовой канализации — соединениям азота и фосфора (аммоний, нитриты, нитраты, фосфаты), поверхностно-активным веществам. Контролируются также органолептические показатели (цвет, запах, прозрачность) — это первое, что мы видим при отборе проб — в каком состоянии водный объект, нет ли от него посторонних запахов, естественный ли окрас воды, насколько вода мутная или прозрачная. Определяются водородный показатель рН и растворенный кислород — вода в водном объекте должна быть нейтральная и насыщена кислородом.

— Как изменилось состояние водных объектов в целом и Москвы-реки, в частности, за последний год? Несколько лет?

— В центральной части города в водных объектах отмечается снижение содержания нефтепродуктов и металлов почти вдвое. На 38 процентов сократилось содержание аммонийного азота в нижнем течении Москвы-реки. Анализ индекса загрязненности воды свидетельствует об улучшении качества воды в малых реках — притоках Москвы-реки. В сравнении с 2012 годом в пяти из 14 контролируемых устьев притоков класс качества воды повысился.

— От чего зависит качество воды?

— В таком крупном городе как Москва формирование качества воды в водных объектах является сложным процессом, учитывающим в совокупности особенности природных и антропогенных факторов. Количественный и качественный состав веществ в водных объектах зависит от множества условий: от количества выпавших осадков, состава почв, состава подземных вод, от транспортной нагрузки в навигационный период, близости и загруженности автодорог, эффективности сооружений очистки сточных вод, типов прилегающих к водным объектам территорий, проводимых природоохранных мероприятий, включая благоустройство прибрежных территорий и совершенствование качества уборки территории города и многого другого.

На урбанизированных территориях с густой застройкой и плотным автотрафиком при выпадении осадков формируется поверхностный сток, содержащий в своем составе значительное количество органических и взвешенных веществ, нефтепродуктов, некоторых металлов.

На территориях, где преобладает частная жилая застройка, для водных объектов характерно загрязнение аммонийным азотом и фосфатами, основными источниками поступления которых являются неочищенные или недостаточно очищенные хозяйственно-бытовые сточные воды. Аммонийному азоту, помимо фосфатов, обычно сопутствуют и другие биогенные элементы, (нитриты, нитраты, калий), а также ПАВы.

Для водных объектов Москвы, участки которых на большом протяжении расположены в границах зеленых территорий, характерно повышенное содержание железа, марганца и алюминия, что обусловлено, в основном, природными факторами: повышенными концентрациями металлов в подземных водах, питающих реки в меженный период, и в болотистой местности, из которой берут начало многие водотоки, а также распространенностью подзолистых почв, в которых происходит процесс вымывания данных металлов.

— Что делается в Москве для того, чтобы предотвратить попадание в воду загрязняющих веществ с крупных магистралей и автотрасс?

— Проводятся регламентные работы на водных объектах — удаление нефтепродуктов биоактиватором, расчистка русел рек, обработка акваторий декоративных водоемов препаратом, снижающим интенсивность цветения воды.

На состояние водных объектов влияют и другие меры, в результате которых снижается поступление загрязняющих веществ с поверхностным стоком, такие как увеличение частоты циклов уборки городских территорий, применение вакуумной техники, благоустройство. Как результат на сегодняшний день в Москве отмечается долгосрочная динамика улучшения состояния водных объектов.

— Как влияет на состояние водоемов уборка и озеленение городских улиц?

— Внимание к санитарному состоянию города является важным фактором снижения загрязнения водоемов. В Москве применяются вакуумные технологии уборки, позволяющие существенно снизить поступление загрязняющих веществ в водные объекты вместе с ливневыми стоками в периоды интенсивных дождей.

— В Москве модернизируют очистные сооружения. Что уже сделано, и как улучшилось качество очистки сточных вод? Какие современные методы очистки применяются в столице?

— Для благополучного состояния городских водных объектов важна максимально эффективная очистка всех стоков. Город проводит масштабную реконструкцию очистных сооружений коммунально-бытовой канализации с внедрением современных технологий глубокого удаления азота и фосфора. Два крупных блока очистных сооружений реконструированы и функционируют с 2015 и 2017 года. С 2021 года идет строительство головных сооружений механической очистки и двух групп вторичных отстойников.

На территории ТиНАО также проводится реконструкция более 20 очистных сооружений, завершение работ планируется к 2025 году. Поверхностный сток в местах пересечения водных объектов и крупных магистралей очищается на сооружениях глубокой очистки с эффективностью по нефтепродуктам до 90 процентов.

На части городских очистных сооружениях поверхностного стока проводится ряд мероприятий по повышению эффективности их работы (применяются экобиотехнологии — доочистка сточных вод с использованием высшей водной растительности и биопрепаратов).