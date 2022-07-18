Добрые идеи без границ: иностранные студенты разрабатывают экологические проекты и проводят в столице акции по сохранению окружающей среды

Молодой ученый МФТИ из Великобритании Ролан Гринис пишет программу- детектор для датчиков, которые будут улавливать протечки углекислого газа. Это поможет спасти планету от глобального потепления / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

18 июля в РУДН стартовала Международная летняя школа по созданию зеленых проектов. Корреспондент «Вечерней Москвы» выяснила, как студенты-иностранцы заботятся об экологии.

Кандидат математических наук, а ныне научный сотрудник Московского физико-технического университета Ролан Гринис переехал в Россию из Великобритании. Он разрабатывает проект, который поможет сократить выбросы углекислого газа (СО2).

— Сейчас мы строим симуляционную платформу, которая поможет нам мониторить захоронения СО2 в геологических резервуарах. Данные мы будем получать со специальных детекторов. Платформа поможет нам на базе этих данных контролировать весь процесс, — рассказывает Гринис. — Технологии захоронения СО2 под почву позволяют уменьшить выбросы в атмосферу, при этом не отказываясь от использования полезных ископаемых.

Как объяснил Ролан, программа пишется для специальных датчиков, их опустят в резервуары, и они будут мониторить протечки, а специальные мембраны помогут улавливать потенциальные утечки. Такие же датчики можно использовать и на производствах в Московском регионе.

— Изобретение поможет бороться с глобальным потеплением, ведь выброс углекислого газа в атмосферу — одна из его причин, — добавляет Ролан Гринис.

Работают над снижением выброса парниковых газов и в Московском государственном техническом университете имени Н. Э. Баумана. Автором работы стал аспирант вуза из Италии Эмануэле Адрони совместно со студенткой вуза Юлией Урушкиной.

— Мы работали над созданием вододизельной эмульсии при работе в двигателях внутреннего сгорания. Это вещество снижает выброс парниковых газов, — рассказала Юлия Урушкина.

А в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова студенты создали целую «ЭкоГильдию». В вузе установили контейнеры для раздельного сбора мусора в учебных корпусах и общежитиях. А курирует активистов студентка из Казахстана Елизавета Лепесбаева.

— В Москве проще быть экоактивистом, чем у нас, — рассказывает куратор «ЭкоГильдии» Елизавета Лепесбаева. — В столице есть все условия для этого: контейнеры для вторсырья, множество экоцентров.

Занимаются раздельным сбором мусора и в Российском государственном гуманитарном университете. Студентка из Беларуси Валерия Чиж продвигает экоидеи в Зеленой школе при вузе.

— Мы проводим экологические уроки, планируем поставить питьевые фонтанчики в вузе, чтобы набирать воду в свою тару, — рассказала Валерия. — Я считаю, что студентам очень важно продвигать экоповестку. Потому что в университетах широкий охват: одногруппники, преподаватели, администрация вуза. Многие подключаются к акциям в вузе, а потом продолжают это делать и дома. Например, мусор сортируют. И это очень полезно: так запускается цепочка «экологизации».

Практикуют раздельный сбор отходов и в Российском университете дружбы народов, с 2012 года. И иностранные студенты принимают в нем активное участие.

— Иностранные студенты Института экологии РУДН также интересуются эколого-просветительскими и научно-исследовательскими проектами, привлекают к ним своих знакомых. А еще готовят проекты для своих стран и ведут исследовательскую деятельность с учетом потребностей или имеющихся там проблем, — рассказала и. о. заместителя директора по воспитательной работе Института экологии РУДН Ирина Головачева.

Она добавила, что в вузе взят курс на энерго- и ресурсосбережение, а также на поддержание зеленой зоны кампуса. В РУДН также ежегодно проводится экомониторинг территории кампуса и на регулярной основе проходят субботники и эковыезды, которые помогают сделать столицу чуть чище.

Всего же в московских вузах 33 команды экоактивистов. Об этом рассказала председатель Ассоциации зеленых вузов России Екатерина Бакеева.

— Московские студенты подают пример другим регионам. Столица — единственный город, где экоактивисты из разных вузов создали объединение — GreenUniverMos, — рассказала Бакеева. — На первом месте у студентов — работа в просветительском направлении. Потому что одна из причин экологических проблем — низкий уровень культуры и знаний у людей. И наши ребята служат примером того, что жить можно осознанно, а заботу об экологии можно совмещать с учебой и волонтерством.

Московские студенты из Ассоциации зеленых вузов России проводят экоуроки, мастер-классы и разнообразные акции по приему вторсырья на переработку. При этом команды активно взаимодействуют с пунктами по сбору отходов. А еще студенты ездят на посадку деревьев, чтобы улучшать экологическую ситуацию города.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Аленцин, заместитель председателя комитета по проблемам экологии и природопользования МТПП:

— На площадке МТПП мы шесть лет проводим ежегодные встречи, на которых обсуждаем проблемы экообразования в вузах и находим для него нужные форматы — например, прохождение летних практик на предприятиях. Студенты профильных направлений потом пишут дипломные проекты на базах компании отрасли. Еще на площадке МТПП мы открыли «Высшую школу утилизации». Мобилизуется студактивность по сбору вторсырья. Сейчас программа вышла далеко за границы Москвы — к ней подключились 17 субъектов нашей страны.

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Экологические акции в вузах: