Какой будет «Кутузовская» МЦД-4

Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина / Фото: Telegram / Сергей Собянин

В Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы рассказали о том, какой станет станция Кутузовская на четвертом Московском центральном диаметре.

Станцию строят в Дорогомиловском районе. Ее открытие ознаменует собой окончание работ по созданию одного из самых удобных транспортно-пересадочных узлов столицы. В его составе появятся платформы Московского центрального кольца и четвертого диаметра, Филевская линия метро и остановки общественного транспорта.

Благодаря запуску пересадочного узла в районе появится удобная пешеходная связь.

Транспортно-пересадочный узел станет частью столичной застройки. К примеру, в некоторые здания можно будет попасть, не выходя на улицу. Создание хаба предполагает полную интеграцию транспортного каркаса в городскую застройку.

— Тысячи сотрудников близлежащих офисов будут пользоваться суперкомфортным переходом, — отметили в Дептрансе.

Создание новой платформы предполагает и сооружение пригородного вокзала. Для пассажиров будут доступны две платформы с навесами во всю длину, надземный вестибюль с пересадкой на метро и Московское центральное кольцо, а также пересадка на наземный транспорт в шаговой доступности.

— Коллеги из Российских железных дорог уже провели геологические обследования, сетевые и подготовительные работы, приступили к работам по интеграции будущего диаметра и метро, — рассказал заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов. — Мы продолжаем создавать единый транспортный каркас столицы. Совместно с коллегами из РЖД строим новые комфортные транспортно-пересадочные узлы с короткими пересадками, благодаря чему поездки пассажиров становятся быстрее.

По его словам, новый ТПУ улучшит транспортную доступность сразу для 70 тысяч жителей Дорогомиловского района.

— Благодаря новой станции будущего четвертого диаметра, которую возводят на новой соединительной Киевско-Смоленской ветви, завершится интеграция всех радиальных направлений с Московским центральным кольцом, — заключил Максим Ликсутов.

ЦИФРА

86 километров составит длина МЦД-4. На участке расположится 37 станций.

КСТАТИ

На четвертом диаметре 18 станций оборудуют пересадками на метро, Московское центральное кольцо и пригородные направления железной дороги.

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На четвертом диаметре 18 станций оборудуют пересадками на метро, Московское центральное кольцо и пригородные направления железной дороги.